ホンダの名車『シティターボ』がカプセルトイに、予約限定で「モトコンポ」付属…2026年3月発売

玩具メーカーのスタジオソータは、ホンダとのコラボレーション商品「Figure Vehicle Honda CITY TURBO」を2026年3月に発売すると発表した。

【画像】ホンダ『シティターボ』のカプセルトイ＆ボックストイ

カプセルトイ500円（税込）、ボックストイ880円（税込）で展開する。

同商品は、名車をリアルに再現するFigure Vehicleシリーズの新作。1982年発売の『シティターボ』を題材とし、初代『シティ』（1981年発売）のターボモデルとして登場した懐かしの名車を再現している。

特徴として、ヘッドライトが光り、タイヤが動くなどのギミックを搭載。予約限定で「モトコンポ」のアクリルスタンドが付属し、当時の魅力を忠実に表現している。

ボックストイには限定デザイン台座が各ラインアップに2個付属する豪華仕様となっている。台座のデザインはラインアップごとに異なる設定だ。

全国のカプセルトイ専用筐体・ホビーショップなどで2026年3月発売予定。スタジオソータストアでは既にボックストイの予約受付を開始しており、予約期間は11月19日23時59分まで。予約者には限定「モトコンポ アクリルスタンド」をプレゼントする特典も用意されている。

商品サイズは車体が約60mm、台座が約80mm（ボックストイのみ）。対象年齢は15歳以上で、ホンダの公式ライセンス取得商品となっている。

《森脇稔》

