投資会社NYC、新潟のアメリカ車パーツ販売会社を完全子会社化

NYCは、アメリカ車のパーツ販売を行うワールドパフォーマンスサービス（本社：新潟県長岡市）の全株式を取得し、投資を実行したと発表した。

NYCは優れた技術やビジネスモデルを持つ中小企業専門の投資会社で、本件は中小企業として16社目、全体で22社への投資となる。

ワールドパフォーマンスサービスは、アメリカ車に特化した自動車パーツ販売事業を展開している。海外から幅広いアメリカ車パーツを輸入し、国内のアメリカ車ユーザーや自動車整備工場へ供給しており、その豊富な品揃えは国内最大級を誇る。

創業以来、同市場において国内トップクラスの販売シェアを確立し、安定的な成長を続けてきた。しかし今後の更なる発展・事業継続のためには次期経営体制の構築が必要と考え、NYCによる事業承継を決断した。

NYCは優れた技術やビジネスモデルを持つ優良中小企業を対象に投資を行う投資会社。ファンドではなく自己資金で投資を行うため、投資家の意向やリターンの分配に縛られず、自由度の高い支援が行える。投資先企業の意向を反映した支援計画を提案し、よりよい形での事業承継を目指している。

今後、NYCはワールドパフォーマンスサービスの更なる企業価値向上のため、経営体制の強化等、様々な経営支援を行っていく。