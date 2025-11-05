ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

米テレダインの車載イーサネット・テストソリューション、丸文が取り扱い開始

Teledyne LeCroy社の車載イーサネット・テスト・ソリューション
  • Teledyne LeCroy社の車載イーサネット・テスト・ソリューション
  • パソコンでの確認画面イメージ。トリガー、デコード、計測/グラフ、アイパターンの高度なデバッグ機能を同一画面上で可視化

エレクトロニクス商社の丸文は11月5日、米国のTeledyne LeCroy, Inc（テレダイン・レクロイ）と代理店契約を締結し、同社の車載イーサネット・テストソリューションの取り扱いを開始したと発表した。

【画像全2枚】

このソリューションは高機能かつ高精度なオシロスコープと高速インターコネクトアナライザー（TDR）、さらに自動テストソフトウェアを組み合わせた統合テストシステム。ADAS（先進運転支援システム）やコネクテッドカーの進化に不可欠な車載ネットワークの開発・製造において、単なる規格の合否判定に留まらず、テスト不合格の根本原因を迅速に特定する高度なデバッグ機能を備える。

この機能によりエンジニアの開発効率を高め、次世代自動車の品質向上と市場投入のスピードアップに貢献する。

車載イーサネットは自動車内のECU間で大容量データを高速伝送する基幹技術で、その性能と信頼性を保証するための物理層コンプライアンステストが重要となる。不合格が発生した場合、原因を迅速に特定し解決することが求められるが、Teledyne LeCroy社の車載イーサネット・テストソリューションはその点を強力にサポートするシームレスな環境を提供する。

主なコンプライアンステストには出力ドループやジッタ（マスタ／スレーブ）、クロック周波数、パワー・スペクトル密度、トランスミッタ歪み、MDIリターンロスなどが含まれる。

また、デバッグ機能ではプロトコル・デコード＆トリガー、時間相関ビュー、高度なジッタ解析、アイパターン解析などを同一画面で実現し、信号品質やデータの問題点を視覚的かつ詳細に解析できる。

主なアプリケーションとしては、車載イーサネット基板開発、SerDesの信号品質チェック、MIPI（A-PHY/D-PHY）検証が挙げられ、これらにおいて複雑なコンプライアンス試験の完全自動化やエラー検知を可能にしている。

今後、丸文はこのソリューションを加えたことで、物理層から上位層までの車載ネットワーク評価をワンストップで提供し、自動運転時代の信頼性向上と開発・製造プロセスの効率化を支援する、としている。

丸文は1844年創業のエレクトロニクス商社で、半導体や電子部品、電子応用機器を扱う。現在はデバイス事業、システム事業、アントレプレナ事業の3つの事業で展開し、テクノロジーによる未来貢献を目指している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES