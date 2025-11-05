ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

バスファン向けツアーのモバイルチケット発売、「QUICK TRIP Ticket」活用…レシップ

QUICK TRIPのイメージ
  • QUICK TRIPのイメージ
  • 山梨交通のバスのイメージ
  • ツアーポイント

レシップは、観光・イベント向けモバイルチケットシステム「QUICK TRIP Ticket」を活用し、山梨交通と共同で企画したバスファン向けツアーのモバイルチケットの取り扱いを開始したと発表した。

【画像全3枚】

今回のツアーは「バスを楽しむためのツアー」と題し、普段は企業輸送に使用され乗車機会の少ない車両に乗車できる特別な内容となっている。レシップ社員による車載機器の解説や裏話など、ここでしか聞けない貴重なトークも予定している。

ツアー当日は敷島営業所・甲府営業所にて車両の撮影が可能で、昼食にはお弁当を用意。ツアーの最後には甲府花小路を自由に散策できる時間も設けている。バスを愛するファンにとって「乗って・学んで・撮って・味わう」特別な体験を提供する。

チケット販売は10月31日から開始しており、ツアー開催日は12月13日。ツアーチケット（貸切バス乗車料金+お弁当代）は1人あたり1万5000円で販売する。

当日のスケジュールは甲府駅南口を9時30分に出発し、「ワンマン機器」見学会（レシップ社員による説明付き）、敷島・甲府営業所撮影会、甲府花小路自由散策を経て、甲府駅南口に17時頃解散予定となっている。

QUICK TRIP Ticketは各事業者・エリア専用かつダウンロード不要のWEBアプリを提供し、乗車券や施設入場券をはじめとしたチケットをデジタル化して発行・販売・管理するシステム。ソーシャルログイン（Google、Facebook、Apple、Amazon）に対応するとともに、7言語（日本語・英語・中国語（簡体・繁体）・韓国語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語）での表示に対応している。

事業者側で簡単にチケットを作成でき、QRコードを利用者が読み取ることでチケットの利用認証ができることなども強みとなっている。各WEBアプリやチケットのデザインには任意の画像や色を設定できる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

バス

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES