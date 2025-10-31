キッチンカー17台が集結、『KOBEサンシャインフェス』開催…11月1-3日

テレビ大阪とテレビ大阪サービスは、11月1日から3日間、サンシャインワーフ神戸で「KOBEサンシャインフェス～キッチンカーコレクションplus～」を開催する。

【画像】キッチンカーコレクションplus

今回のイベントでは、約17台のキッチンカーが集結し、ご飯メニューからデザートまで多彩なグルメを提供する。会場内の特設ステージでは、兵庫県警察音楽隊や神戸市消防音楽隊の演奏をはじめ、神戸市内の大学生や高校生、地元のダンス教室やスポーツクラブによるパフォーマンスを披露する。

ファミリー向けコンテンツも充実している。春の開催時に好評だった「あそべーる水族館」では、生き物にタッチできる体験や金魚すくい、コインおとし、ペンダントやマグネット作りのワークショップを実施する。入場料は3歳以上1人600円、2歳以下無料。

JAF兵庫支部協力のもと、シートベルトコンビナー体験も実施。シートベルトの着用効果を体験できる装置を設置し、大人も子供も（身長100cm以上が必要）体験できる。顔写真入りの「子ども安全免許証」の発行も行う。

11月2日と3日には、JR東海承認済みの923形ドクターイエローロードトレインが登場する。プレイ料金は200円で、公式Instagramフォローで100円引きとなる。

開催時間は10時から18時まで。入場料は無料だが、フードメニューや一部イベントコンテンツは有料。雨天決行、荒天中止。会場はサンシャインワーフ神戸（兵庫県神戸市東灘区青木1-2-34）で、阪神電車「青木駅」から徒歩10分だ。