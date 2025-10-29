ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ミシュラン、持続可能な複合材料技術と2050年目標をアジアで発表

ミシュラン・アジアパシフィック・メディアデー2025
  • ミシュラン・アジアパシフィック・メディアデー2025

ミシュランは、タイ・サラブリー県のノンケー工場で開催した「ミシュラン・アジアパシフィック・メディアデー2025」において、「ミシュラン・ビヨンド・パフォーマンス」をテーマに持続可能なタイヤ技術と複合材料の革新戦略を発表した。

このイベントにはアジア太平洋地域のメディアや業界パートナー、経営陣が参加。ミシュランは、1899年に電気自動車の速度記録を樹立して以来、革新を続け、タイヤから航空宇宙やヘルスケア分野まで広がる複合材料技術の開発に注力している。

同社の化学＆イノベーション・コミュニケーション・ディレクターのシリル・ロジェ氏は、持続可能なタイヤ設計におけるライフサイクルアセスメント（LCA）やバイオ由来素材の利用、転がり抵抗の最適化が重要であると述べた。タイヤ使用時に環境負荷の80％以上が発生することを示しつつ、包括的な製品設計と責任ある製造の必要性を強調した。

イベントでは、物流企業DHLやMon Transport、業界キーパーソンであるSweetVarnVarnとのパネルディスカッションも実施。新興国市場における持続可能な物流拡大や環境目標の共有とその測定に向けた連携の重要性が議論された。

参加者はノンケー工場の航空機用およびトラック・バス用タイヤ生産拠点を見学。ミシュランの持続可能な製造技術とエンジニアリングの現場を体感した。

また、イベントの締めくくりではミシュラン一つ星レストラン「GOAT Bangkok」による複合材料の多様性に着想を得た特別メニューが提供され、科学的・美食的な革新精神を象徴した。

ミシュランは、130年以上にわたりポリマー開発やプロセス工学といった分野で研究開発を重ね、世界に6000人超の研究者を抱え、年間12億ユーロのイノベーション予算と1万1000件の特許を持つ。

企業ビジョン「すべてを持続可能に」の実現に向け、2050年までに100％持続可能なタイヤ製造を目標に掲げており、大西洋の帆船輸送推進や東南アジアにおける天然ゴム栽培の最適化、自動車産業の電動化支援などグローバルに脱炭素への取り組みを進めている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ミシュラン（Michelin）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES