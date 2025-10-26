ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

完全ワイヤレスのトレーラー専用バックカメラシステム、TCIが新発売

完全ワイヤレスのトレーラー専用バックカメラシステム
  • 完全ワイヤレスのトレーラー専用バックカメラシステム
  • 完全ワイヤレスのトレーラー専用バックカメラシステム
  • 完全ワイヤレスのトレーラー専用バックカメラシステム
  • 完全ワイヤレスのトレーラー専用バックカメラシステム

TCIは、海上コンテナトレーラー向けの安全支援機器として、駆動時間を大幅に向上させた完全ワイヤレスのトレーラー専用バックカメラシステムを新たに発売する。

【画像全4枚】

トレーラーでは、車両が折れ曲がる構造のため、左折時の巻き込み事故や後方接触事故が後を絶たない。特に海上コンテナ車では、左ミラーが機能しない「死角」が多く、ドライバーの経験や勘に依存せざるを得ない状況が続いている。

安全対策の必要性は高まる一方で、従来のバックカメラ・サイドカメラは有線配線・電源工事が必須であり、切離し車両では実装が困難だった。トラクターヘッドとシャーシで所有者が異なるなどで、有線での配線取り回しができないという実情もある。

TCIが開発した「トレーラー用ワイヤレスカメラシステム」は完全ワイヤレス構造により、切離し車両でも安定通信が可能で配線不要。マグネット式モバイルバッテリーで駆動し、電源取得も不要だ。

駆動時間は15時間で、マグネットバッテリーをアップグレードすることで、従来比200%の稼働時間を実現。長距離運行や連続稼働の現場でも安心して使用できるという。専門業者取付不要で、磁石で着脱可能。シャーシが入れ替わるなどの対応にも柔軟に対応する。

このシステムにより、カメラを任意の位置に設置可能。ドライバーはバック時や左折時の死角をリアルタイム映像で確認できる。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トラック

カーナビ、ナビゲーション

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES