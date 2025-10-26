完全ワイヤレスのトレーラー専用バックカメラシステム、TCIが新発売

TCIは、海上コンテナトレーラー向けの安全支援機器として、駆動時間を大幅に向上させた完全ワイヤレスのトレーラー専用バックカメラシステムを新たに発売する。

【画像全4枚】

トレーラーでは、車両が折れ曲がる構造のため、左折時の巻き込み事故や後方接触事故が後を絶たない。特に海上コンテナ車では、左ミラーが機能しない「死角」が多く、ドライバーの経験や勘に依存せざるを得ない状況が続いている。

安全対策の必要性は高まる一方で、従来のバックカメラ・サイドカメラは有線配線・電源工事が必須であり、切離し車両では実装が困難だった。トラクターヘッドとシャーシで所有者が異なるなどで、有線での配線取り回しができないという実情もある。

TCIが開発した「トレーラー用ワイヤレスカメラシステム」は完全ワイヤレス構造により、切離し車両でも安定通信が可能で配線不要。マグネット式モバイルバッテリーで駆動し、電源取得も不要だ。

駆動時間は15時間で、マグネットバッテリーをアップグレードすることで、従来比200%の稼働時間を実現。長距離運行や連続稼働の現場でも安心して使用できるという。専門業者取付不要で、磁石で着脱可能。シャーシが入れ替わるなどの対応にも柔軟に対応する。

このシステムにより、カメラを任意の位置に設置可能。ドライバーはバック時や左折時の死角をリアルタイム映像で確認できる。