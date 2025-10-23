ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

オートバックス初、工具・DIY専門店「クラフトメイク」…兵庫県尼崎市に10月24日開店

クラフトメイクSA43道意店
  • クラフトメイクSA43道意店
  • クラフトメイクSA43道意店
  • クラフトメイクSA43道意店

オートバックスセブンが、グループ初となる工具とDIYのセレクトショップ「クラフトメイクSA43道意店」を、10月24日にスーパーオートバックス43道意店（兵庫県尼崎市）にインショップとして新規オープンする。

【画像】クラフトメイクSA43道意店

今回オープンする「クラフトメイク」は、クルマのDIYや工具に情熱を注ぐ社員のアイデアから生まれた新業態ショップ。社内公募による新規事業開発プロジェクトを通じて、オートバックスの顧客層との親和性、自社ノウハウの活用、市場の可能性などの観点から選定・実現に至った。

同店では「高品質＝高価格」という既成概念にとらわれず、プロ品質ながら価格のバランスに優れた、手ごろで選びやすい商品を厳選。愛車のメンテナンスやカスタム好きな方が、さまざまな作業に取り組める工具のラインアップを目指している。

売場は「工具・部材ゾーン」と「ガレージゾーン」の2エリアで構成。多様な工具や部材をそろえた専門エリアと、作業シーンをイメージできるガレージ風空間で商品を選べるエリアを展開する。POPによる詳細な商品情報を提供し、DIY愛好家に「やりたいことが見つかる売場」を提供する。

営業時間は11時30分～20時。定休日は火曜日と水曜日だ。

同社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

オートバックス

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES