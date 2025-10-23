オートバックス初、工具・DIY専門店「クラフトメイク」…兵庫県尼崎市に10月24日開店

オートバックスセブンが、グループ初となる工具とDIYのセレクトショップ「クラフトメイクSA43道意店」を、10月24日にスーパーオートバックス43道意店（兵庫県尼崎市）にインショップとして新規オープンする。

【画像】クラフトメイクSA43道意店

今回オープンする「クラフトメイク」は、クルマのDIYや工具に情熱を注ぐ社員のアイデアから生まれた新業態ショップ。社内公募による新規事業開発プロジェクトを通じて、オートバックスの顧客層との親和性、自社ノウハウの活用、市場の可能性などの観点から選定・実現に至った。

同店では「高品質＝高価格」という既成概念にとらわれず、プロ品質ながら価格のバランスに優れた、手ごろで選びやすい商品を厳選。愛車のメンテナンスやカスタム好きな方が、さまざまな作業に取り組める工具のラインアップを目指している。

売場は「工具・部材ゾーン」と「ガレージゾーン」の2エリアで構成。多様な工具や部材をそろえた専門エリアと、作業シーンをイメージできるガレージ風空間で商品を選べるエリアを展開する。POPによる詳細な商品情報を提供し、DIY愛好家に「やりたいことが見つかる売場」を提供する。

営業時間は11時30分～20時。定休日は火曜日と水曜日だ。

同社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦していく。