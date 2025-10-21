ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

高電圧アプリケーション向け新型ゲートドライバ、高速スイッチ性能とシステム設計の簡素化を実現…リテルヒューズ

高電圧アプリケーション向けのシングルチャネル・ガルバニック絶縁型ゲートドライバ「IX3407Bシリーズ」
  • 高電圧アプリケーション向けのシングルチャネル・ガルバニック絶縁型ゲートドライバ「IX3407Bシリーズ」

米国リテルヒューズの日本法人リテルヒューズジャパンは、高電圧アプリケーション向けのシングルチャネル・ガルバニック絶縁型ゲートドライバ「IX3407Bシリーズ」を発売すると発表した。

新製品は2.5kVrms容量性絶縁技術を統合することで、堅牢な信号品質と安全性を確保する。短い伝搬遅延、高いコモンモード過渡耐性（CMTI）、優れた熱的安定性を備え、広範なスイッチング周波数および温度範囲において効率的かつ信頼性の高い動作を可能にする。

主な特長として、最大7Aのピーク出力による正確なゲート制御、2.5kVrms容量性絶縁による堅牢な電気的分離、TTL/CMOSロジック互換性、高CMTI（150kV/us）でノイズの多い産業環境に対応、幅広い出力電源範囲（13V～35V）でSi/SiC MOSFETやIGBTに対応する点が挙げられる。

本シリーズは制御部とドライバ部間にガルバニック絶縁を提供することで、従来のフォトカプラやトランスによる絶縁を必要とせず、低電圧ロジックと高電圧パワーデバイスのインターフェース設計の課題を解決する。これにより基板スペース、部品点数、システムの複雑さが削減され、設計の自由度と信頼性が向上する。

用途としては、AC・ブラシレスDCモータードライブ、太陽光インバーター・蓄電システム、高電圧DC-DCコンバーター、LLC・トーテムポールPFCの電源ステージ、誘導加熱装置・溶接機・UPS、建物・工場のオートメーションシステムなどに対応する。

製品仕様はSOIC-8パッケージ、ピーク駆動電流7A、出力抵抗ソース/シンク0.75/0.63Ω、伝搬遅延時間154ns、絶縁耐圧2500VRMSとなっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES