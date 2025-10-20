ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

ポルシェCEO交代へ、ブルーメ氏の後任に元マクラーレンのマイケル・ライターズ氏を起用

マイケル・ライターズ氏をポルシェの新CEOに任命
  • マイケル・ライターズ氏をポルシェの新CEOに任命
  • オリバー・ブルーメCEOはフォルクスワーゲングループのCEOとしての職務に専念

ポルシェの監査役会は10月17日、マイケル・ライターズ氏をポルシェの新CEOに任命したと発表した。2026年1月1日付で就任する。

【画像全2枚】

オリバー・ブルーメCEOは10年間ポルシェを率いてきたが、フォルクスワーゲングループのCEOとしての職務に専念するため退任する。

ポルシェAG監査役会会長のヴォルフガング・ポルシェ博士は「ブルーメCEOは困難な時代に大きな責任を負い、会社を成功に導いた。監査役会は彼の強いコミットメントに感謝している」と述べた。

ブルーメCEOは在任中、記録的な業績年度の実現、ポルシェの株式上場、国際市場への拡大、歴史的なモータースポーツでの成功を導いた。また、ポルシェ取締役会の世代交代を長期的かつ戦略的に準備した。

ブルーメCEOは「10年間の責任を経て、フォルクスワーゲングループの利益のため年末に後任に職務を引き継ぐことを決めた。素晴らしいチームと共に偉大な会社を発展させる特権を得た」とコメントした。

現在の事業環境について、ブルーメCEOは「ポルシェ最大の単一市場である米国と中国での大きな変化が、我々のビジネスモデルに新たな要求を突きつけている。そのため今年、会社を構造的に再編し、製品戦略を包括的に拡大した」と説明した。

後任のマイケル・ライターズ氏は、2022年7月から2025年4月までマクラーレン・オートモーティブのCEOを務めた。それ以前は8年以上フェラーリでCTOを務めていた。

ライターズ氏はポルシェにとって新しい人物ではない。フェラーリでの職に就く前、13年以上ポルシェで勤務し、最後はポルシェ『マカン』と『カイエン』シリーズの責任者を務めていた。

ヴォルフガング・ポルシェ博士は「ライターズ博士は自動車業界で数十年の経験を持つ。彼のリーダーシップスタイルと深い専門知識は、ポルシェの取締役会を成功に導くための理想的な前提条件」と評価している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ポルシェ（Porsche）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES