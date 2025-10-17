「浦和BMW/MINI浦和」、オープン10年で初の改装…10月18日営業開始

ビー・エム・ダブリューのBMW正規ディーラーのモトーレン埼玉は、「浦和BMW/MINI浦和」をリニューアル・オープンし、10月18日より営業を開始する。

【画像】浦和BMW/MINI浦和

今回のリニューアルでは、顧客のニーズや思考を第一に考える「カスタマー・セントリック（顧客中心主義）」をテーマとした新しい販売コンセプト「リテール・ネクスト」を導入する。魅力的なショールームでの体験提供を目的とし、持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴としている。

また、デジタルツールを活用し、車両の検索や機能、特徴を知るだけでなく、顧客の個々のニーズに合わせてショールームでの体験をサポートする。デジタルツールは今後順次導入予定となっている。

浦和BMW/MINI浦和は、主要国道である国道17号沿いに位置し、電車でのアクセスも良好だ。最寄駅はJR蕨駅（京浜東北線）から約1.3km、JR戸田駅（埼京線）から1.2kmとなっている。

電気自動車の充電にも対応し、PowerX社のHypercharger急速充電器も設置している。旧店舗を竣工してから約10年余りが経過し、今回が初めての改装となる。

ショールーム面積はBMWが426.56平方メートル、MINIが206.79平方メートル。展示台数はBMWが5台、MINIが3台となっている。営業時間は10時から18時30分まで、定休日は火曜日と第2・3水曜日だ。