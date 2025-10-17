ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

かぼちゃ行灯が夜道を走る！ MKタクシーの"ハロウィン号"が今年も登場

行灯（屋上灯）にジャックオランタン仕様のシール
  • 行灯（屋上灯）にジャックオランタン仕様のシール
  • 乗車記念カード（イメージ）
  • MKタクシー公式Xの投稿

エムケイを中心とするMKタクシーグループは、10月18日から10月31日までの14日間限定で、台数限定の特別車両「ハロウィンタクシー」を全国8都市で運行すると発表した。

今年の運行台数は全国で27台の予定。新たに沖縄エリアが加わり、運行都市は京都14台、名古屋・札幌・滋賀・大阪・神戸・福岡が各2台、沖縄1台の計8都市となる。

この企画は2023年に開始されたもので、当初は行灯側面に小さなかぼちゃシールを貼るのみで認知度が低かったが、公式X（旧Twitter）での「どうしましょう… / 企画が気づかれていない…」という投稿が170万インプレッション、1.5万件の「いいね」を集め、大きな反響を呼んだ。

このSNSでの反響をきっかけに一部ウェブメディアでも取り上げられて注目を集め、翌2024年からは車内装飾を追加するなど内容を拡充してきた。今回は行灯（屋上灯）にジャックオランタン仕様のシールを貼付し、地域ごとに異なる車内装飾でハロウィンの雰囲気を演出する。

乗客には乗車記念カードが贈られ、子どもにはハロウィンイラスト入りの飴も用意される。昨年の運行では、子どもから大人まで幅広い世代に好評で、プレゼントを受け取った子どもが機嫌を直したり、大人が喜んだりする様子が見られたという。また、仮装した外国人利用者が笑顔で降車するなど、国籍を問わず楽しまれている。

同社は、このタクシーを見かけた際にはSNSで「#MKハロウィンタクシー」のハッシュタグを付けて投稿するよう呼びかけている。

《宗像達哉》

