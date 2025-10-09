ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

ソフトバンクグループ、ABBのロボティクス事業を買収へ

ソフトバンクグループは10月8日、スイスの産業技術大手ABBのロボティクス事業を総額53億7500万ドル（約8187億円）で買収することで最終合意したと発表した。

買収は同社のASI（人工超知能）実現戦略の一環で、AIチップ、AIロボット、AIデータセンター、電力の4分野における事業強化を目的としている。ABBのロボティクス事業は高い信頼性と卓越した性能で世界的に評価されるブランドで、強固な販売チャネルと幅広い顧客基盤を有している。

買収方法は、ABBが同社のロボティクス事業をカーブアウトして新設する持株会社の全株式を、ソフトバンクグループが子会社を通じて取得する形となる。

買収完了は2026年半ばから後半を予定しており、EU、中国、米国を含む必要な規制当局の承認やその他の一般的なクロージング要件の充足が条件となっている。

ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長は「次のフロンティアはフィジカルAI。ABBロボティクスとともに、世界トップレベルの技術と人材を結集し、ASIとロボティクスを融合させることで、人類の未来を切り拓く画期的な進化を実現していく」とコメントした。

一方、ABBのモルテン・ヴィーロッドCEOは「ソフトバンクグループは、ABBのロボティクス事業と従業員にとって最適な場となる。両社のロボティクス事業が共にその時代を最良の形で実現できると確信している」と述べた。

