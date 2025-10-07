ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ジャパンモビリティショー名古屋2025、国内外33ブランドが出展…11月開催へ

「Japan Mobility Show Nagoya 2025」
  • 「Japan Mobility Show Nagoya 2025」
  • 電動車の公道試乗会
  • はたらくクルマの展示も

Japan Mobility Show Nagoya実行委員会は10月6日、「Japan Mobility Show Nagoya 2025」を11月22日から24日までの3日間、名古屋市港区のポートメッセなごやで開催すると発表した。

【画像全3枚】

同ショーは、これまで中部地区の自動車ファンを魅了してきた「名古屋モーターショー」の後継展示会となる。今回は「心動かすモビリティに出会える3日間」をコンセプトに掲げている。

展示内容は、東京で開催される「Japan Mobility Show 2025」に出品された国内外メーカーのコンセプトカーや最新市販車の展示に加え、2035年のモビリティ社会を創造する企画「Tokyo Future Tour 2035」に展示された映像や車両の一部も名古屋で展示される。

出展ブランドは国内外合わせて33ブランド。国内四輪ではダイハツ、ホンダ、レクサス、マツダ、日産、スズキ、トヨタが参加。国外四輪ではアルファロメオ、アウディ、BMW、BYD、ケータハム、シトロエン、DSオートモビルズ、フィアット、ランボルギーニ、ランドローバー、マセラティ、メルセデスベンツ、MINI、モーガン、プジョー、ポルシェ、フォルクスワーゲン、ボルボなどが出展する。

会場では電動車の公道試乗会や自動運転バスの乗車体験も開催。約30台のキッチンカーが集結した「ご当地グルメキッチンカーサミット」や東海地区を中心とした大人気おいも屋が大集合する「やきいもらんど」も屋外会場で実施される。

ファミリー向けコンテンツとして、様々な遊具で遊べるキッズランドを開設。未来の移動社会を豊かにするITS技術などが体験できる「あいちITSワールド」も同時開催される。

入場料は一般が前売券1800円、当日券2000円。大学生・専門学校生は前売券1300円、当日券1500円。高校生以下と障がい者は無料となっている。チケット販売は10月7日10時からスタートする。

来場目標は18万人を設定している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジャパンモビリティショー

名古屋モーターショー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES