車内エアコン送風口用フレグランス「feelU」新発売…エステーが3つの香りでドライブシーン別に提案

カーフレグランス「消臭力 クルマ用 feelU（フィールユー） クリップタイプ」
  • カーフレグランス「消臭力 クルマ用 feelU（フィールユー） クリップタイプ」

エステーは、車内のエアコン送風口に取り付けるカーフレグランス「消臭力 クルマ用 feelU（フィールユー） クリップタイプ」とその「つめかえ」を10月13日から発売する。

香りは、ドライブシーンで感じる“なりたい気持ち”のイメージから「エクリュサボン」「ハーバルムスク」「ブルームミスト」の3種類をラインナップ。

「エクリュサボン」は、いつものお出かけが自然体で居心地良く感じるような快適な空間を演出する“Comfort & Natural”がテーマの清潔感あふれる香り。「ハーバルムスク」は、車での通勤時にやさしく落ち着いた気持ちを感じるような爽やかな空間を演出する“Refresh & Relax”がテーマの心地よい香り。「ブルームミスト」は、休日のドライブが楽しくワクワクするようなすてきな空間を演出する“Positive & Happy”がテーマの心弾む香りとなっている。

本体1セットに加えて1回分の「つめかえ」が付属しており、併せて計8週間分の香りが持続する。また、「つめかえ」は2回分がセットになっており、併せて計8週間分の効果がある。

価格はいずれもオープンだが、店頭での実勢価格は本体が税込み767円前後、つめかえが税込み547円前後の見込み。初年度販売目標は本体・つめかえ計135万個を設定している。

取り扱いは全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、カー用品量販店、ネットショップなど。

《レスポンス編集部》

