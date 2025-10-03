ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

トヨタフィナンシャルサービス、沖縄北部の観光タクシー8時間貸切チケット発売…「my route」アプリで

「8時間貸切タクシー乗車券（北部観光コース）」
  • 「8時間貸切タクシー乗車券（北部観光コース）」

トヨタフィナンシャルサービスは10月1日、おでかけアプリ「my route」で沖縄北部の観光地を効率よく巡ることができる「8時間貸切タクシー乗車券（北部観光コース）」を沖縄エリアで発売した。

このチケットは、沖縄美ら海水族館を必ず目的地に含む観光コースで、那覇第一交通株式会社が運行する専用タクシーによる快適な移動を提供する。観光時間は最長8時間までとなっており、慣れない観光地での運転の疲れや荷物などを気にすることなく、海や山などの自然や地元グルメ、名所などの観光地を満喫しながら巡ることができる。

8時間を超える観光を希望する方には、1時間延長が可能な「延長乗車券」も同時発売。より自由度の高い旅程を組むことができる。利用には2日前までの電話予約が必要となる。

販売価格は8時間貸切タクシー乗車券（北部観光コース）が3万2400円（税込）、1時間延長乗車券（貸切タクシー）が4500円（税込）。「my route」アプリ沖縄エリアにて購入可能で、利用希望日の2日前までに電話予約が必要。目的地には必ず「沖縄美ら海水族館」を含める必要がある。

なお、施設入場料、高速道路代、駐車場代はチケット代に含まれていない。

《森脇稔》

