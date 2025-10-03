LINEヤフーのcarview!、個人情報不要の「マイカースカウト」開始…自分のペースで愛車売却

LINEヤフーが運営する自動車総合情報サイト「carview!（カービュー）」は10月2日、新たな愛車買取サービス「マイカースカウト」の提供を開始したと発表した。

【画像全2枚】

このサービスは、氏名や電話番号などの詳細な個人情報を入力することなく、自動車情報と所在地（市区町村まで）を登録するだけで、全国の買取事業者から買取査定額の提示を受けられるものだ。ユーザーは提示された査定額を比較検討し、任意のタイミングで事業者を選択して査定を申し込むことができる。申込みを行うまでは事業者からの電話連絡は一切なく、自分のペースで売却活動を進められるのが最大の特徴だ。

スカウト形式で最大100社から買取査定額の提示を受けられるため、複数の選択肢を比較し、より良い条件での売却が期待できる。なお、ユーザーが事業者を選択して査定を申し込む段階で、初めてYahoo! JAPAN IDに登録された個人情報が当該事業者に提供される仕組みとなっており、プライバシーにも配慮されている。

一方、事業者側は、提示した査定額に興味を持ったユーザーとのみ商談できるため、成約率の向上が見込める。また、膨大な車両情報の中から、得意な車種や仕入れたい車種に絞ってアプローチすることも可能だ。

開発の背景には、従来の一括査定サービスに対するユーザーの声があった。査定依頼後に複数の事業者から一斉に電話連絡が来る形式に対し、「自分のタイミングで進めたい」といったニーズが高まっていたという。LINEヤフーは、このサービスを通じてユーザーと事業者の双方にとって、より効率的で納得感のある車の売買体験の実現を目指す、としている。