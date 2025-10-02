ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ランドクルーザー専門店「FLEX」、埼玉に大規模整備工場を新設…10月3日開業

ランドクルーザーの重整備を専門的に行う自動車整備工場「FLEXテクニカルセンター埼玉支店」
  • ランドクルーザーの重整備を専門的に行う自動車整備工場「FLEXテクニカルセンター埼玉支店」
  • ランドクルーザーの重整備を専門的に行う自動車整備工場「FLEXテクニカルセンター埼玉支店」
  • ランドクルーザーの重整備を専門的に行う自動車整備工場「FLEXテクニカルセンター埼玉支店」
  • ランドクルーザーの重整備を専門的に行う自動車整備工場「FLEXテクニカルセンター埼玉支店」
  • ランドクルーザーの重整備を専門的に行う自動車整備工場「FLEXテクニカルセンター埼玉支店」
  • ランドクルーザーの重整備を専門的に行う自動車整備工場「FLEXテクニカルセンター埼玉支店」
  • ランドクルーザーの重整備を専門的に行う自動車整備工場「FLEXテクニカルセンター埼玉支店」

ランドクルーザー専門店を全国展開するFLEXは、埼玉県所沢市にランドクルーザーの重整備を専門的に行う自動車整備工場「FLEXテクニカルセンター埼玉支店」を10月3日に開業すると発表した。

【画像】ランドクルーザーの重整備を専門的に行う「FLEXテクニカルセンター埼玉支店」

同工場は、トヨタ『ランドクルーザー』ユーザーにとって長年の懸念事項であったパーツ待ちによる修理期間長期化の解消を目指している。敷地面積は530坪で、工場内には6基のカーリフトなど大規模な整備機器を備える。

さらに、ランドクルーザーパーツを保管するための広大なパーツルームを設置。エンジンパーツや足回りパーツをはじめとする純正パーツのほか、セルモーターやオルタネーター、ラジエーターなどのリビルトパーツを管理する。

同工場は、FLEXの在籍整備士にとって研修工場としての側面も持つ。ここを拠点に自動車整備士の技術力向上と標準化を目指すという。

長期的な展望として、同工場が日本のランドクルーザー整備の基盤となり、自動車整備士にとっての研鑽の場として機能することを目指している。

営業時間は9時30分から18時30分まで。定休日は土曜日と日曜日。なお、一般顧客の来場や直接依頼は受け付けておらず、FLEX各店からの依頼を受けて対応する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ ランドクルーザー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES