ランドクルーザー専門店「FLEX」、埼玉に大規模整備工場を新設…10月3日開業

ランドクルーザー専門店を全国展開するFLEXは、埼玉県所沢市にランドクルーザーの重整備を専門的に行う自動車整備工場「FLEXテクニカルセンター埼玉支店」を10月3日に開業すると発表した。

同工場は、トヨタ『ランドクルーザー』ユーザーにとって長年の懸念事項であったパーツ待ちによる修理期間長期化の解消を目指している。敷地面積は530坪で、工場内には6基のカーリフトなど大規模な整備機器を備える。

さらに、ランドクルーザーパーツを保管するための広大なパーツルームを設置。エンジンパーツや足回りパーツをはじめとする純正パーツのほか、セルモーターやオルタネーター、ラジエーターなどのリビルトパーツを管理する。

同工場は、FLEXの在籍整備士にとって研修工場としての側面も持つ。ここを拠点に自動車整備士の技術力向上と標準化を目指すという。

長期的な展望として、同工場が日本のランドクルーザー整備の基盤となり、自動車整備士にとっての研鑽の場として機能することを目指している。

営業時間は9時30分から18時30分まで。定休日は土曜日と日曜日。なお、一般顧客の来場や直接依頼は受け付けておらず、FLEX各店からの依頼を受けて対応する。