『ジムニー』のシートをフルーティに変身！ オレンジ・ピーチ・グレープの3色展開

ラスターが展開するジムニー専門パーツブランド・BEYOND JAPAN（ビヨンドジャパン）から、スズキ『ジムニー』シリーズ専用新作シートカバー「エクシアジャパン フルーツシートカバー」が新発売。予約販売が開始され、11月からのデリバリーを予定している。

【画像】『ジムニー』専用シートカバー「エクシアジャパン フルーツシートカバー」

「フルーツシートカバー」はオレンジ、ピーチ、グレープの3種類で展開。誰にでも親しみのある果物をイメージしたレザーを採用し、鮮やかなカラーと柔らかな質感で、車のインテリアをフレッシュに演出する。

シンプルながら存在感のある色合いが車内を明るく彩り、ドライブをより楽しいひとときに演出する。素材はPVCレザーで、長時間でも快適な質感の座り心地を実現。

また、フロント座席のみ（運転席助手席のみ）の設定により価格を抑え、これまでシートカバーを試したことのないユーザーにも手が届きやすいシリーズとなっている。

税込み価格は各色4万7300円。適合車種とグレードはスズキ・ジムニー（JB64）・ジムニーシエラ（JB74）・ジムニーノマド（JC74）のXC/XL/JC/JLおよびFC。