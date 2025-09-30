都心の賃貸レジデンスでシェア乗りタクシー…東急不動産が実証実験

NearMeは、東急不動産と連携し、東急不動産の賃貸レジデンス「COMFORIA（コンフォリア）」シリーズで、居住者限定の配車プラットフォームサービス「RAKU MOVI （ラクモビ）by COMFORIA」の実証実験を10月より開始する。

【画像全4枚】

都心の賃貸レジデンスでは車の所有率が低いことから、単独利用による「もったいない」タクシーの利用頻度が高い。そこで、このサービスではシェア乗りタクシーや公共交通機関の利用を促進し、CO2排出量や交通渋滞の軽減を図り環境問題の解決に貢献する。

今回の実験では、コンフォリアの居住者向けに配車予約プラットフォーム「RAKU MOVI by COMFORIA」を構築。居住者は、無料でCOMFORIA専用のプラットフォームから配車予約をすることができ、最適化アルゴリズムを活用したシェア乗りタクシーで、COMFORIA居住者の移動を便利にし、居住者満足度のさらなる向上を目指すという。

実証実験はコンフォリア二葉（東京都品川区二葉）で10月1日から、コンフォリア森下リバーサイド（東京都江東区常盤）で2026年1月1日からそれぞれ3か月間行われる。居住者はそれぞれ近隣の4駅及び、2つの営業施設までシェア乗りタクシーを利用することが可能だ。