ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

精巧すぎるモデルカー「アマルガム」、スーパーカー公道ラリー「Gumball3000」参画…参加者の車両再現へ

マクラーレンP1の「Gumball 3000」参戦車両のモデルカー
  • マクラーレンP1の「Gumball 3000」参戦車両のモデルカー
  • マクラーレンP1の「Gumball 3000」参戦車両のモデルカー

世界最高峰の手作りモデルカーメーカーのアマルガム・コレクションは、スーパーカーによる公道ラリー「Gumball 3000（ガムボール3000）」との公式パートナーシップを発表した。

【画像】マクラーレンP1の「Gumball 3000」参戦車両のモデルカー

2025年のイスタンブールからイビサまでのラリーにおいて、アマルガムはガンボール3000ファミリーの一員として全ての停留地に同行し、参加者に愛車のミニチュア版を制作するサービスを提供する。

ガムボール3000創設者のマキシミリオン・クーパー氏の指導の下、アマルガムは参加者が3000マイルの冒険の精神を独特な自動車アートとして形にできる特別なプログラムを開発した。各車両は2つの特徴的な形態で制作可能だ。ラリー前の状態で精密なリバリーディテールを施したモデルと、ラリー後の戦績として、アマルガムのアーティストがラリー中に付着した汚れや摩耗、風合いを本物そっくりに再現したモデルだ。

アマルガムのモデルは数千時間をかけて開発され、オリジナル車両を忠実に再現するため全ての細部が精密に作り込まれている。CADデータ、スキャン、写真撮影から1つのモデルを開発するのに約4000時間を要し、完璧を期すため自動車メーカーと直接連携している。

アマルガム・コレクションについて、同社の職人チームは世界最高の手作り大型モデルカーの製作者として世界的に認知されている。彼らの作品は細部への注意において独特であり、各車両のスタイルと精神を真に捉えたモデル制作に焦点を当てている。

1985年に設立されたアマルガムは、当初は英国とドイツの一流建築家、特にフォスター・アンド・パートナーズ向けの精密建築模型制作に注力していた。1995年からファインモデルカーの制作を開始し、現在では世界で最も重要な自動車メーカーやチーム、デザイナーとの強固で持続的な関係を築いている。

ガムボール3000は1999年に英国の起業家マキシミリオン・クーパー氏によって設立されたライフスタイルブランド兼エンターテインメントグループ。毎年3000kmのラリーは政府や企業スポンサーと提携し、車と音楽のフェスティバルを開催している。参加者にはルイス・ハミルトンやデビッド・ハッセルホフなど国際的な著名人が含まれている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES