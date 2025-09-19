ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

eモータースポーツ大会「UNIZONE 2025」、最終戦を9月23日開催…グリッド順は視聴者投票で決定

e-Motorsport League UNIZONE 2025 Final Round
  • e-Motorsport League UNIZONE 2025 Final Round

日本eモータースポーツ機構（JeMO）は、JAF公認のeモータースポーツ大会「UNIZONE 2025」の最終戦を9月23日に開催すると発表した。

最終戦は前回同様、オンライン形式の「HOME&HOME」で実施される。全国5チームの選手が各拠点からオンラインで参戦し、スプリントレース5本で勝敗を決定する。セミ耐久レースは実施しない。

注目は視聴者参加型の新しい試み。スプリントレース4では、視聴者のSNS投票によってグリッド順を決定する。投票期間は9月17日15時から23日14時まで。Googleフォームを使用し、Googleアカウントへのログインが必要となる。

レースは13時20分から開始。スパ・フランコルシャンでSuper Formula SF23を使用するレース2本、富士スピードウェイでGT3車両を使用するレース3本を実施する。最後にはエキシビションマッチとして、Super Formula SF23とGT3の混走レースも行われる。

司会・実況は山中智瑛、解説はスオミアッキが担当する。

UNIZONEは、eモータースポーツにおけるエコシステムと競技ピラミッドを構築し、新たなスポーツ文化の創造を目指している。モータースポーツファンやeスポーツファンだけでなく、幅広い層を魅了する公式リーグやグラスルーツ活動の展開も予定している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

eスポーツ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES