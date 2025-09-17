スズキ子会社「Next Bharat」、インドで第2回フォーラム開催…「次の10億人」向けビジネス共創めざす

スズキは9月17日、インド子会社Next Bharat Ventures IFSC Private Limited（Next Bharat）が、インド・ベンガルールで「Next Billion Forum 2025」を開催したと発表した。

本フォーラムは、2047年に迎えるインド独立100周年に向け「Bharat 2047」をテーマに、インドの発展や社会的インパクト創出について、インドと日本の産官学のリーダーが一堂に会し、「次の10億人」に向けた持続可能なビジネスの共創を目指すもの。2024年に続き、今回が2回目の開催となる。

フォーラムには、Infosys創業者のN. R. ナラヤナ・ムルティ氏、インド政策委員会元最高経営責任者で前インド政府G20シェルパのアミターブ・カント氏、Aarin CapitalのT. V. モハンダス・パイ会長、アーダール設計責任者のプラモド・ヴァルマ博士、Kotak AMCのニレーシュ・シャー社長、在ベンガルール日本国領事館の中根勤総領事、スズキの石井直己代表取締役副社長、マルチ・スズキ・インディア社の竹内寿志社長、Next Bharatのヴィプール・ジンダル社長など、約200名が参加した。