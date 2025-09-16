BRABUS、高級不動産開発の第2章…アブダビ「ブラバス・アイランド」に92棟のヴィラ建設へ

メルセデスベンツのカスタマイズを手がけるブラバス（BRABUS）は9月10日、アブダビのアル・シーフ地区で展開する不動産開発プロジェクト「ブラバス・アイランド」の第2章として、92棟のヴィラ建設を発表した。

【画像】アブダビ「ブラバス・アイランド」

同プロジェクトは既に4つの高層タワーを展開しているが、今回のヴィラ追加により、よりプライベートで広々とした空間を提供する。

ヴィラのラインナップには、贅沢なライフスタイルに対応したビーチヴィラ、静寂な湖畔のリトリート、エレガントなツインヴィラやタウンハウス、そして超高級ペントハウスやVIP向け住宅が含まれる。

各ヴィラは、ミニマリストなシルエットとブラバスの革新的でパフォーマンス重視のアイデンティティを融合した建築デザインが特徴だ。

内装デザインは同社のオーダーメイド・スーパーカーの設計思想を反映し、異なるカラーウェイや特注仕上げで完全にパーソナライズ可能なモジュラー式インテリアを採用している。

広々としたリビングエリアはプライベートプール、テラス、緑豊かな裏庭に面している。住民はプライベートマリーナ、プライベートビーチ、厳選されたリテールパビリオン、造園されたシーティングエリア、フィットネスセンター、スイミングプールなどの施設を利用できる。