ホーム プレミアム ビジネス 記事

最適解がなかった！ ダイハツが『e-SNEAKER』でねらう歩行領域移動ソリューション

ダイハツ e-SNEAKER
  • ダイハツ e-SNEAKER
  • ダイハツ e-SNEAKER
  • ダイハツ e-SNEAKER
  • ダイハツ e-SNEAKER
  • ダイハツ e-SNEAKER
  • ダイハツ e-SNEAKER
  • ダイハツ e-SNEAKER
  • 歩行領域モビリティとは

ダイハツ工業は8月25日、歩行領域モビリティの低速電動カート『e-SNEAKER（イースニーカー）』を全国発売した。製品企画部プロジェクト責任者の鐘堂信吾氏は「ライストワンマイルの選択肢を増やす」という。

【画像全24枚】


◆“最小単位モビリティ”の課題は顕在化

e-SNEAKERは、道路交通法上は歩行者と同等の扱いとなり、自動車免許不要で利用できる1人乗り低速電動カートだ。靴の「スニーカー」のように使える、という意味からのネーミングだ。

高齢者や免許返納者の移動手段を補完するだけでなく、地方部の交通空白解消に資する新たなモビリティの位置づけが狙いとされる。公共交通の減便・廃止が続く中、近距離移動の課題は顕在化している。特に地方部では、買い物や通院といった日常移動を支える“最小単位モビリティ”の必要性が増している。

鐘堂氏は「にもかかわらず、歩行領域モビリティの数は増えていない。なぜなら最適解がまだないからだ」と語る。ダイハツはこれまで軽自動車を軸に「最小単位」にこだわったアプローチで商品を開発してきたが、e-SNEAKERの開発も延長上にある。

価格は41万8000円（電動車椅子として消費税非課税）で、年間販売目標は500台と設定されている。


《高木啓》

あわせて読みたい

特集

ダイハツ工業

車いす・電動車いす

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES