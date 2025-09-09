ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

東名阪道「EXPASA御在所」、開業15周年祭を9月13-21日開催…限定グルメや特別イベント用意

東名阪道 EXPASA御在所15周年祭
  • 東名阪道 EXPASA御在所15周年祭
  • ウールで育てたお茶
  • お茶アソート
  • 鯨船もなか
  • 泗水フィナンシェ
  • ゴロゴロ椎茸入りあおさのり佃煮
  • つける酒粕
  • RANGESTAR

中日本エクシス三重支店は、東名阪自動車道のEXPASA御在所（三重県四日市市）にて、開業15周年を記念した「EXPASA御在所15周年祭」を9月13日から21日まで開催する。

期間中は日頃の愛顧に感謝を込めた限定グルメや特別イベントを用意。メインイベントは9月20日と21日に実施される。

15周年祭限定商品として、厳選したもち米と北海道産小豆を使用した紅白餅を販売。紅餅はこしあん、白餅は粒あんを餅で包んだ逸品で、EXPASA15周年記念ロゴ入りの特別仕様となっている。4個入り1000円で、9月20日と21日の各日10時から20時まで赤福茶屋で数量限定販売する。

レストランやフードコートでも15周年限定メニューを提供するほか、四日市市が立ち上げたブランド「湧水十貨店」が期間限定で出店。昨年度までの13商品に加え、新たに7商品が追加され、ウールで育てたお茶（1200円）や鯨船もなか（2400円）など地域のこだわり商品20品目を販売する。

さらに、当日2000円以上の買い上げレシートまたは食券でガラポン抽選会に参加できるほか、サイクルタイムトライアルやキャラクターグリーティングなどの特別イベントも開催される。

《森脇稔》

