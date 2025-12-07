「LEMOTTO」と「サンモリッツ」初のコラボ店舗、御在所SAに12月19日開店

中日本エクシス三重支店は、E23東名阪自動車道EXPASA御在所（上り、三重県四日市市）に、レモネード専門店「LEMOTTO（レモット）」を12月19日10時にオープンする。

【画像全3枚】

「LEMOTTO」は、名古屋発の老舗喫茶店「サンモリッツ」が2020年より展開している新業態のレモネード専門店だ。可愛らしいビジュアルとこだわり製法による確かな味で、若い世代を中心に幅広い層に支持を得ている。

店名の「レモット」には、レモネードの美味しさや魅力を\"もっともっと\"多くの人に知ってもらいたいという想いが込められている。

今回オープンする「LEMOTTO 御在所SA（上り）店」は、「LEMOTTO」と「サンモリッツ」の味が同時に楽しめる初のコラボレーション店舗だ。「LEMOTTO」のレモネードはもちろん、「サンモリッツ」の名物である「シュークリーム」も提供するテイクアウト専門店となっている。

「LEMOTTO」のラインアップは、スタンダードなレモネードをはじめ、果実のみずみずしさが格別な生絞りレモネード、ストロベリーやピーチなどのフレーバーレモネード、上質な甘みの蜂蜜を加えたハニーレモネードなどがあり、定番10種類に加えて季節のレモネード1種類を楽しめる。価格はレモネードS各種450円から。

レモネードに使用する自家製のレモネードシロップには、こだわりが詰まっている。フレッシュなレモンを一つ一つ手作業で厚めに皮をむくことでエグみを抑え、さらに栄養素を壊さないコールドプレス製法で果汁を抽出するので、レモン本来の爽やかさとコクのある甘味を最大限に引き出し、絶妙な味わいに仕上げている。

「サンモリッツ」は、昭和37年の創業以来、名古屋の人々に親しまれてきた老舗喫茶店で、甘いバナナを入れた大ぶりのシュークリームなど、伝統の味を守り続けているブランドだ。

サンモリッツシュー（500円）

「サンモリッツ×LEMOTTO」では、看板商品の「サンモリッツシュー」をはじめ、スタンダードな「クラシックシュー」や、季節ごとの「シーズナルシュー」など、常時3種類のシュークリームを提供する。シュー生地に詰めるクリームは店舗で手詰めを行い、できたてならではのフレッシュな美味しさを楽しめる。

サンモリッツシューは500円、クラシックシューは450円で販売する。サンモリッツシューは、ごろっとバナナの入った看板商品で、創業当初から作り続けてきた伝統の味だ。クラシックシューは、新鮮な卵で作った上品な風味のカスタードクリームのみを使用し、シュー生地との相性は抜群で、シンプルかつ贅沢な味わいとなっている。

クラシックシュー（450円）

オープニング特典として、12月19日と20日の2日間、商品購入客に「サンモリッツ ドリップパックコーヒー」をプレゼントする。両日先着50名、合計100名で、予定数量に達し次第配布終了となる。

営業時間は10時から20時まで。