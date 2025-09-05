ホーム プレミアム ビジネス 記事

【無料ご招待】11/12「アクセンチュア「AIバディ」が社会を変える！人と共に進化し協働する AIエージェント の全貌と実装戦略」

【無料ご招待】9/11「ヒューマノイドの進化と課題、日本の現在位置～ヒューマノイド研究の最前線、AIロボット協会・尾形理事長に聞く」
  • 【無料ご招待】9/11「ヒューマノイドの進化と課題、日本の現在位置～ヒューマノイド研究の最前線、AIロボット協会・尾形理事長に聞く」

「レスポンス」の姉妹メディアであるロボットメディア「ロボスタ (https://robotstart.info/)」 のオンラインセミナー『アクセンチュア「AIバディ」が社会を変える！人と共に進化し協働する AIエージェント の全貌と実装戦略』を2025年11月12日（水）に開催します。AIエージェントの定義から社内での先進事例、企業導入の実際、そして未来像までを1時間あまりで把握できる貴重なチャンスです。ふるってご参加ください。

■ロボスタ・オンラインセミナー開催記念 無料特典

１． ロボスタ プレミアム会員「3ヶ月無料クーポン」コード配布中

レスポンス読者の皆様にロボスタ プレミアム会員の3ヶ月無料クーポンをご用意いたしました。セミナーお申込の際にクーポンコード「09E4Y1WP」をご入力いただくと、本セミナーも無料でご視聴いただけます。この機会に是非ご登録をお願いいたします（いつでも解約可能）。

２．本セミナー無料ご招待キャンペーン

・ロボスタ無料会員へ登録の上、お申込ください。
・厳正なる抽選の上、当選者（100名）を決定させていただきます。
・当選者には、11/10中に申込フォームへご記入いただいたメールアドレスへご連絡いたします。

上記１、２のどちらか1つをお選びいただけます

レスポンスビジネス法人会員の方には、ロボスタ会員プランについて特別なご案内をご用意しています。ぜひお問い合わせください。

-----------------------------------------------------------------------------------------
開催日時：2025年11月12日（水）14:00～15:20
申込締切：2025年11月10日（月）正午
参加費：通常1名につき15,500円（税込）
※ロボスタ プレミアム会員なら、業界キーマンが登壇するセミナー（1回あたり15,500円相当）へのリアルタイム参加や、過去セミナーの見逃し配信視聴を月額5,500円でご利用いただけます。この機会にぜひご登録ください（いつでも解約可能）。
-----------------------------------------------------------------------------------------



＜ゲスト講師＞
アクセンチュア株式会社 執行役員 データ&AIグループ日本統括 AIセンター長
アクセンチュア・イノベーション・ハブ東京共同統括 博士（理学）保科学世 氏

＜モデレーター＞
ロボスタ 編集長 神崎洋治

本セミナーでは、アクセンチュアの執行役員でAIセンター長の保科学世氏に登壇して頂き、AIエージェントの現状と将来展望を解説して頂きます。その後で、ロボスタ編集長の神崎洋治との対談、視聴者からの質疑応答を予定しています。
AIは「ツール」から協働する「バディ」へ。生成AIの次に注目される「AIバディ」「AIエージェント」は、業務の在り方や働き方を根本から変える、いま最も注目すべきキーワードです。アクセンチュアの第一線で活躍する保科学世氏が、AIエージェントの定義から社内での先進事例、企業導入の実際、そして未来像までを徹底解説。働き方のパラダイムシフトを大胆に解説します。業務改革とAI活用に関心のある方、必見の内容です。アクセンチュアが描くAIエージェントの最新動向と未来を、1時間あまりで把握できる貴重なチャンスです。

1.AIバディ／AIエージェントとは何か、どんな存在になるのか
2.AIバディが業務にもたらす3つの変革、将来像
3.アクセンチュア社内でのAIエージェント導入事例
　現状の課題と対策
4.人間とAIが「共創」する未来の働き方とは
　現場（営業、経理、人事など）における具体的な活用シーン
5.セキュリティ・倫理・バイアス問題への対応策
6.パーソナライズされるAI、個人の趣向や専門知識の蓄積と活用
7.今後求められる「AIと共に働ける人材像」
8.2030年を見据えたAIエージェントの進化予測
9.アクセンチュアのサービス展開と導入戦略
10.企業導入を加速するためのステップと課題整理
11.質疑応答

※本セミナーの内容は、最新情報の反映や市場動向の変化により、一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

プロフィール

保科学世 氏
アクセンチュア株式会社 執行役員 データ&AIグループ日本統括 AIセンター長
アクセンチュア・イノベーション・ハブ東京 共同統括
慶應義塾大学大学院理工学研究科博士課程修了 博士（理学）

アクセンチュアのデータ・AI部門の日本統括として、データドリブン経営改革やAI技術を活用した企業変革を数多く実現。
また、先進R&D拠点「アクセンチュア・アドバンスト・ AIセンター」の所長として、Accenture AI Hub PlatformやAccenture AI Powered Servicesなど各種開発を統括すると同時に、「アクセンチュア・イノベーション・ハブ東京」の統括として、企業の新規サービス開発も支援。
厚生労働省 臨床研究等ICT基盤構築・人工知能実装研究事業評価委員他、中央省庁にて各種委員を歴任。一般社団法人サーキュラーエコノミー推進機構理事。

神崎洋治
ロボスタ 編集長

TRISEC International,Inc.代表 「最新AI技術がよ～くわかる本」(秀和システム)、「ロボット解体新書」(SBクリエイティブ)、「Pepperの衝撃! パーソナルロボットが変える社会とビジネス」「体系的に学ぶデジタルカメラのしくみ」(日経BP社)など著書多数。
ロボット、AI、自動運転、IoT、モバイル通信、デジタルカメラ、インターネット、セキュリティなどに詳しいテクニカルライター兼コンサルタント。教員免許所有。PC周辺機器メーカーで商品企画、広告、販促、イベント等の責任者を担当。インターネット黎明期に独立してシリコンバレーに渡米。アスキー特派員として海外のベンチャー企業や新製品、各種イベントを取材。日経パソコンや日経ベストPC、月刊アスキー等で連載を執筆したほか、新聞等にも数多く寄稿。IT関連の著書多数。

主催：株式会社イード（ロボスタ）

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。
・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。
・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。
　ロボスタへログインしてマイページよりご確認ください。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。
・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。
・参加費は通常1名につき15,500円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

連絡先

お問い合わせはこちらから

《レスポンス編集部》

あわせて読みたい

編集部おすすめのニュース

特集

セミナー・イベント

人工知能（AI）

イード

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES