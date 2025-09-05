ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

台風圏内だっ!! 走行する自動車は注意して

台風（イメージ）
  • 台風（イメージ）
  • 脱出用ハンマー

台風接近や通過に伴い、自動車での移動は大きなリスクを伴う。気象庁やJAF、損害保険会社各社は、やむを得ず走行する場合や事前に台風が予想される場合の注意点を公表している。以下にまとめたので、安全に留意してほしい。

【画像全2枚】

◆台風圏内で走行する場合の注意点

強風や大雨による視界不良、路面冠水が相次ぐ状況では、まず速度を落とし、昼間でも早めにライトを点灯することが求められる。特に橋梁部やトンネル出入口、海岸沿いなど風が強く吹き付ける場所では、ハンドルをしっかり保持し、急な操作を避けることが重要だ。

冠水路への進入は厳禁。JAFの実験では浸水深30cm程度でも車両が停止する可能性が高いことが確認されている。浸水深さ50cm以上では車体が浮き始め、ドアが開かなくなる危険性もある。やむを得ず浸水に遭遇した場合は、速やかに窓を開けたり、脱出用ハンマーを用いたりして、車外へ避難することが推奨される。

◆台風が予想される場合の事前対策

移動前に最新の気象情報を収集し、台風の進路や警報を確認することが第一だ。国土交通省の「ハザードマップポータル」では、浸水や土砂災害のリスクを事前に把握できる。また、自動車を駐車する際は河川沿いや低地を避け、高台や立体駐車場へ移動しておくことが望ましい。

さらに、避難を想定する場合には、公共交通機関の利用を優先し、やむを得ず自動車を使用する場合でも安全な経路を選択すること。気象庁は「不要不急の外出を控え、台風通過後に行動することが最も安全」と強調している。

◆まとめ

台風下の運転は想定以上に危険が多く、最も有効な対策は「運転を控えること」だ。やむを得ない状況に備え、情報収集と早めの判断、そして冠水路への進入を避けるなど具体的な行動を徹底することが、安全確保につながりそうだ。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

防災

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES