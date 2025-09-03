ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ホンダの森凪也選手、世界陸上初出場…5000m日本代表に選出

ホンダの陸上競技部の森凪也選手
  • ホンダの陸上競技部の森凪也選手

ホンダは9月3日、陸上競技部の森凪也選手が、9月13日から21日に開催される「東京2025世界陸上競技選手権大会」の男子5000m日本代表に選出されたと発表した。

森選手の世界陸上競技選手権大会への出場は初となる。

森選手は2022年にホンダに入社して以来、着実に競技力を高めてきた。今シーズンは持ち前の戦略的な走りと勝負強さを発揮し、飛躍的な成長を遂げている。

5月に開催されたセイコーゴールデングランプリ陸上2025東京の3000mでは日本歴代2位となる好タイムを記録。同月に韓国で開催された第26回アジア陸上競技選手権大会では、アジアの強豪を相手に銅メダルを獲得するなどの実績を残した結果、東京2025世界陸上への出場権をつかみ取った。

東京2025世界陸上の男子5000mの予選は9月19日、決勝は9月21日に国立競技場にて開催される。

ホンダは東京2025世界陸上のオフィシャルパートナーとして、「革新技術を搭載した多様なモビリティを通じて、環境・安全に配慮した大会を実現し、アスリートの活躍によって生まれる驚きと感動を最大化すること」をテーマに、電動車両などの環境負荷の低い公式車両を提供する。

ホンダ陸上競技部監督の小川智氏は「森選手にとっては、初めての世界大会出場。持ち前の優れたレース感覚を生かして、世界の強豪に対して果敢にチャレンジしてもらいたい」とコメントした。

森選手は「幼少期から現在にかけて、1番好きになれたものが中学生の時に出会った陸上競技。絶対に無理だと思いつつも、諦めきれなかった夢が日本代表のユニフォームを着て世界陸上に出場すること。ようやくその夢を実現できることをうれしく思う」と喜びを語った。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ（本田技研工業）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES