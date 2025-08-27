ホーム プレミアム ビジネス 記事

ジャガー・ランドローバー、英国最大級の太陽光発電所開設…サッカー場36面分に相当

ジャガー・ランドローバーが英国最大級の太陽光発電所開設
ジャガー・ランドローバー（JLR）が、英国ゲイドン本社にサッカー場36面分に相当する太陽光発電所を開設した。

これにより、再生可能エネルギー戦略の展開において重要な節目を迎えた。26ヘクタール、18MWの施設は同サイトのエネルギー需要の最大31%を供給する。これは英国での太陽光エネルギープロジェクト3件のうち最初の完成となる。

この開発と並行して、JLRは地上設置パネルの下や間に在来の野生花を植え、鳥や花粉媒介者に優しい種で生け垣を復元するなど、生物多様性の取り組みを進めている。

一方、英国ウルヴァーハンプトンの電動パワートレイン製造センター（EPMC）では、屋上への太陽光パネル追加設置が今秋完成予定だ。1万8000枚以上の太陽光パネルを特徴とし、英国最大の自動車製造業向け屋上太陽光アレイとなる。

既存の屋上アレイを基盤とする新しい10.7MWシステムは、年間約9512MWhの電力を生成する。これは3500世帯以上の年間電力消費量に相当する。統合された太陽光発電容量は施設のエネルギー需要の約40%を満たし、次世代車両用の電動ドライブユニットとバッテリーの生産を支援する。

JLRの中国合弁会社CJLRも、屋上太陽光設置の20MW拡張でエネルギー自給自足において大きな進歩を遂げた。2025年5月の運用開始以来、製造施設は月間エネルギー消費量の50%以上を生成している。

2026年には、JLRはマージーサイド拠点に10MW以上のソーラーカーポートの設置を開始し、英国最大のソーラーカーポートとなる予定だ。現在の計画では、ヘイルウッド全体にキャノピー構造を設置し、メインカーパークからサイト入口までソーラー歩道を設ける。

JLRは2030年までに、全世界のエネルギー需要の少なくとも3分の1を現地および近隣の再生可能エネルギーから調達することを約束している。これまでにJLRは、エネルギー転換と効率化対策により、2019/20年度の拠点ベースベースラインと比較して運用排出量を23.4%削減している。

《森脇稔》

