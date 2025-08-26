『頭文字D』、365日アクリルキーホルダー登場…数量限定で先行販売開始

ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『頭文字D』の「365日アクリルキーホルダー」
フェイスが展開するノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP」より、漫画『頭文字D』（作：しげの秀一）の「365日アクリルキーホルダー」が数量限定で先行販売を開始した。

本商品は、誕生日や記念日など1年366日すべての日付を網羅した全366種類のアクリルキーチェーンだ。各日付ごとに異なるイラストを配し、ファン必携のコレクションアイテムとなっている。自分の誕生日を探して楽しむほか、大切な人へのプレゼントや同じ日付を持つ仲間同士で揃えるなど、多彩な楽しみ方が可能だ。

素材には軽量で持ち運びやすいアクリルを採用し、イラストの美しさを際立たせる仕上がりとなっている。キーリング部分には頑丈なワイヤータイプを使用し、日常使いでも安心して使用できる。細部までこだわった仕様で、日常のワンポイントアイテムとして長く愛用できる。

本企画は公式ライセンスを取得した正規商品であり、今回の先行販売は数量限定での展開となる。ファンにとっては早期に手に入れられる貴重な機会となる。

『頭文字D』（作：しげの秀一）は1990年代に「週刊ヤングマガジン」で連載され、世界中に多くのファンを持つモータースポーツ漫画だ。主人公・藤原拓海が乗る「AE86」ことトヨタ『スプリンタートレノ』は物語の象徴。拓海が「とうふ屋の配達で鍛えられた走り」で数々のライバルを打ち負かす姿は多くの読者の心を掴んでいる。

