夏休みの自由研究にぴったり！ クルマのふしぎを調べよう

夏休みもいよいよ終わりに近づいてきました。「自由研究、まだ決まってない…」という人もいるのではないでしょうか？ そこで今回は、みんなの身近にある「車（クルマ）」をテーマにした自由研究をしょうかいします。

保護者の方へ：以下、「小学生が自分でできる」とした自由研究でも、大人の監督が必要なテーマもあります。安全第一でご協力ください。

◆どんな研究があるの？

テーマは大きく分けて2つです。

車についてしらべる自由研究

車を使ってやる自由研究

やり方も大きく分けて2つです。

小学生が自分でできる

大人に手つだってもらう

この組み合わせで、ぜんぶで4つのタイプになります。

それぞれのタイプで、いくつかのテーマをあげます。

◆車について × 小学生が自分でできる

車の色と温度のちがい調べ

黒い紙と白い紙を車のボンネットに置いて温度をはかり、色との関係を考える。

タイヤのもよう観察

家や近所の車のタイヤを見て、もようのちがいをノートにまとめる。

ナンバープレートの数字調べ

とまっている車のナンバーを見て、どんな数字が多いかを数えてグラフにする。

◆車について × 大人に手つだってもらう

エンジンの音観察

ボンネットを開けてもらい、エンジンをかけたときの音をきいて録音してくらべる。

燃費（ねんぴ）のちがい調べ

エアコンを使ったときと使わないときで、燃費がどう変わるかを大人に運転してもらって記録する。

車のライト調べ

昼と夜で、ライトがどのように見えるかを観察する。

◆車を使ってやる × 小学生が自分でできる

走っている車の色しらべ

家の前や公園のそばを走る車の色を数えて、人気の色を円グラフにまとめる。

車の台数カウント

一定時間にどれくらい車が通るかを数えて、時間帯でちがいがあるかをしらべる。

交通ルール観察

横断歩道や信号のある場所で、車が止まるかどうかを見て記録する。

◆車を使ってやる × 大人に手つだってもらう

車内温度の変化

窓を閉めたときと少し開けたときで、車の中の温度をはかる。（必ず大人と一緒に）

走行中の風の感じ方（助手席で）

窓を少し開けて、スピードごとに風の強さを感じて記録する。（大人が運転）

止まるまでのきょり実験

安全な広場で、スピードごとにブレーキをかけてもらい、止まるまでのきょりをはかる。

夜と昼の見え方ちがい

同じ道を昼と夜に走って、見え方を写真でくらべる。（大人が運転、子どもは観察）

カーナビと実際の時間くらべ

カーナビの到着よそう時間と、実際にかかった時間をくらべる。

自由研究（イメージ）

◆自由研究まとめ方のヒント

研究をまとめるときは、「きっかけ → 予想 → 方法 → 結果 → 考察 → まとめ」のながれで書くと分かりやすいです。たとえば「車の色と温度のちがい調べ」では、黒い車と白い車で本当に温度がちがうかどうかを実験して、グラフにまとめるととても見やすくなります。

◆自由研究まとめ例

テーマ：「車の色と温度のちがい調べ」

1. 表紙

タイトル：「車の色と温度のちがい調べ」

学年・組・名前

車のイラストや写真をのせる

2. きっかけ

夏になると、車の中がとても暑いことに気づいた。

黒い車と白い車で、あつさがちがうのか知りたくなったので、このテーマにした。

3. 予想

黒い車は光をたくさんすいこむので、白い車より温度が高くなると思う。

4. 方法（やり方）

黒いミニカーと白いミニカーを用意する。

晴れた日に日なたに置く。

10分ごとに表面の温度を温度計で測る。

記録を表にまとめる。

5. 結果

10分後、黒いミニカーは白いミニカーより約3℃高かった。

20分後、黒いミニカーはさらに暑くなり、白いミニカーとの差は約5℃になった。

（ここにグラフや写真を入れると見やすい）

6. 考察（わかったこと）

黒い車のほうが白い車より温度が高くなった。

黒は光をすいこみやすく、白は光をはね返すので、このちがいが出たと思う。

7. まとめ

車の色によって、車の温度はちがうことがわかった。

夏に車を使うときは、色も大事だと思った。

日よけを使ったり、窓を少し開けることが大切だと感じた。

8. 参考資料

○○自動車のホームページ（車の色と温度の説明）

家族に手つだってもらった。

◆最後に

車は私たちのくらしの中でとても身近なものです。だからこそ、ちょっとした工夫で「自由研究のネタの宝庫」になります。安全に気をつけながら、親子でいっしょにチャレンジしてみましょう！