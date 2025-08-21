初代 NISMO ロゴを配したカシオ「EDIFICE」ヘリテージエディション発売

カシオの高機能ウオッチ・EDIFICE（エディフィス）シリーズに、NISMOの初代ロゴを配した歴代レーシングカーをモチーフにした「NISMOヘリテージエディション」［ECB-S10NIS］が登場。価格は4万4000円（税込）で、販売開始は9月12日より。

NISMOヘリテージエディションは、1992年のデイトナ24時間レースで日本車初の総合優勝を果たした日産『R91CP』など、歴代マシンに使われてきた赤・青・白のトリコロールカラーを採用している。文字板中央には初代NISMOのロゴを大胆に配置し、耐久レースの夜間走行で使用される発光式ゼッケンを彷彿とさせる蓄光加工も施されている。

NISMOの原点を物語るトリコロールデザイン

バンドには1984年から1997年にかけてタイトルを獲得したレースカーの型式をプリントし、80年代レーシングスーツのストライプもデザインに取り入れている。また、1990年代のレースシーンを席巻した『R32型スカイラインGT-R（カルソニックスカイライン）』のオマージュとして、時計の風防は車のフロントガラスに見立てたデザインに落とし込まれている。

機能面では、Bluetoothによるモバイルリンク機能を搭載し、自動時刻修正やワールドタイム機能を備える。スーパーイルミネーターや傷つきにくいサファイアガラスも装備している。

初代NISMOロゴを刻印したケースバック

NISMOは1984年9月に日産のモータースポーツ専門会社として誕生し、国内外のモータースポーツ活動をはじめ、オリジナルブランドのロードカーやカスタマイズパーツを提供している。カシオは2021年よりEDIFICEブランドとしてNISMOチームをサポートしている。