ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

狭い道！ 制限1.3m、通れる車がなくなった都市計画？…東京都世田谷区

狭い道！ 都道423号：背後は世田谷区立世田谷中学校
  • 狭い道！ 都道423号：背後は世田谷区立世田谷中学校
  • 狭い道！ 都道423号：世田谷区若林5丁目
  • 見えない……
  • 狭い道！ 都道423号
  • 狭い道！ 都道423号
  • 狭い道！ 都道423号
  • 狭い道！ 都道423号

都市計画道路の整備で最大幅1.3mに?!　車両の最大幅を規制する標識が道路の入り口に立っている。狭い道はいくらでもあるが全部に規制標識が立っているわけではなく、最大幅の規制標識は、実はレアアイテムなのだ。東京で狭い道が多いと評判なのが世田谷区だが……。

もちろん行政でも改良事業を進めており、世田谷区では1997年に「世田谷区狭あい道路拡幅整備条例」を制定、整備を進めている。東京都でも都市計画道路を整備しており、世田谷区内の東京都市計画道路のひとつが「補助線街路第52号線」。

補助52号線は目黒区青葉台（渋谷の道玄坂上）から世田谷区成城までを結ぶ計画だ。東側の世田谷区経堂までは都道423号渋谷経堂線・淡島通りをおおむねトレースし、旧山手通りから世田谷区若林5丁目にある若林陸橋（環状七号線と交差）付近までは整備済みとなっている。

現在はさらに西側へ、若林5丁目から豪徳寺1丁目までが事業化されており、フェンスに囲まれた道路予定地が続く。都市計画事業化前の都道423号は狭い生活道路だったのだろう。道路予定地の中を蛇行する線形と狭い道幅は、ほぼ修正されていないと思われる。

最大幅1.3mの規制標識は、都道423号が道路予定地に進入する手前の、他の道路と交差する箇所に立てられている。若林5丁目の若林庚申塔そばの交差点と、区立世田谷中学校の南西角の交差点だ。

狭い道！ 都道423号狭い道！ 都道423号

これらは1.3mの幅を超える車両の通行を禁止するものだ。現行の車両では二輪車しか通れないが、実際には四輪車がたまに走行している。車両幅の規制値が1.3mなので、道幅は狭いところでも3.6mはあるはずだ。

事業化されて道路予定地の空き地が現れ、道路も拡幅されたと早とちりしたドライバーが進入しないよう、標識を設置したのかもしれない。

車幅制限の標識は全ての道路に設置されるのではなく、道路管理者が明示する必要を認めた場合に設置される。現場対応でよろしくやってください、いや、それじゃちょっと危ないね、という場合に設置されるわけだ。1.3m制限が明示されても、現状を知っているドライバーが進入しているのだろう。立派な交通違反ではある。



狭い道！ 制限1.7m、昔からあったのが「42条2項道路」…東京都小金井市
https://response.jp/article/2025/08/14/399616.html

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES