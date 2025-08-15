ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

日本初のクルマ専用除湿剤、『AeroRide90』がAmazonプライム対象に　

日本初のクルマ専用除湿剤『AeroRide90』
車内専用除湿剤を手がけるAeroRide合同会社は11日、主力製品の車内除湿剤「AeroRide90」をAmazon.co.jpでプライム対象商品として販売開始したと発表した。2個セットで970円。

また、今回の発表に合わせAeroRideがJPN株式会社から車内専用除湿剤販売事業の買収を完了、ブランド名を「CAR DRY」から「AeroRide」に統一した。

「AeroRide90」は、車内に置くだけで使えるシンプル設計をうたう除湿剤。車内専用の除湿剤としては、日本初の販売となる。

梅雨や降雪期の結露対策、長期保管車両の湿気抑制などを想定する。天日干しすることにより乾燥力を復活させることも可能で、SDGsに配慮した設計とした。また、2個入りパッケージを標準として、『アルファード』などの大型ミニバンもくまなく除湿できる性能を持つという。

高温多湿や走行時の振動など車内ならではの環境で吸湿・消臭力が発揮される設計。想定温度域（マイナス10～60度）までテスト済みで、夏も冬もブレない効き目をうたう。

家庭用の転用ではなく、企画段階から車内用途に絞った専用除湿剤。市場での差別化要素はここにあるとしている。ハイブリッドシリカゲル×活性炭の組み合わせで、湿気とこもり臭をワンステップでケア。梅雨時の曇りや保管車のこもり臭に強い。

白/黒のフックが付属し、ヘッドレストやサンバイザーに吊るす、足元やトランクに置く──車種や用途に合わせて設置でき、視界も邪魔しにくい。最大約90日持続（1個あたり）をうたい、2個セットで前席・後席を同時にカバーできる。日常使いに補充の手間が少ない点も利点だ。

《レスポンス編集部》

