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KTM、特別装備をプラスした「EXC 6DAYS」シリーズ4機種と「KTM 300 EXC ハードエンデューロ」を発表

KTM 500 EXC-F 6DAYS
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7月3日、KTMジャパンが特別装備をプラスしたMY2025エンデューロモデル「EXC 6DAYS」シリーズ4機種と、スペシャルパッケージ適用モデル『KTM 300 EXC ハードエンデューロ』を発表した。発売開始はモデルにより8～9月を予定。

EXC 6DAYSシリーズは、2024年のFIMインターナショナル6デイズエンデューロ（ISDE）が開催されるスペインにちなんだ個性的なグラフィックを採用。

特別装備には、オレンジアルマイトCNC加工トリプルクランプ、6DAYSロゴ入りパーツ、オレンジのフレーム、ラジエーターファン、マップセレクトスイッチ、オレンジのフロントアクスルプーラー、セミフローティングフロントブレーキディスク、ソリッドリアブレーキディスク、リアブレーキセーフティワイヤー、SUPERSPROX製STEALTHリアスプロケット、スキッドプレート、フレームプロテクションセット、6DAYS専用シート、METZELER製6DAYS EXTREMEタイヤが含まれる。

KTM 300 EXC ハードエンデューロKTM 300 EXC ハードエンデューロ

一方、KTM 300 EXC ハードエンデューロは2024年のレッドブル・エルズベルグロデオを制したマニュエル・リッテンビヒラー他のプロレーサーからフィードバックを受け、究極の“READY TO RACE”エンデューロパッケージを盛り込んだ即戦モデル。

こちらの特別装備には、新しいブラックとオレンジのHARDENDUROグラフィック、オレンジのフレーム、KTM HARDENDUROバーパッド、ブラックのファクトリーレーシングシート、マップセレクトスイッチ、ファクトリーフレームプロテクターセット、ファクトリーホイールセット、METZELER製6DAYS EXTREMEタイヤ、ラップアラウンドハンドガードキット、ラジエーターファン、ブラックアルマイトCNC加工トリプルクランプ、スキッドプレート、セミフローティングフロントブレーキディスク、フロントブレーキディスクガード、ソリッドリアブレーキディスク、オレンジのリアブレーキディスクガード、オレンジのSUPERSPROX製STEALTHリアスプロケット、オレンジのオイルプラグ、クラッチスレーブシリンダープロテクション、プルストラップが含まれる。

各モデルの価格、発売予定は以下の通り。

・KTM 500 EXC-F 6DAYS：水冷4ストロークSOHC単気筒
価格：196万1000円（税込）※2024年9月発売予定

・KTM 350 EXC-F 6DAYS：水冷4ストロークDOHC単気筒
価格：176万8000円（税込）※2024年8月発売予定

・KTM 250 EXC-F 6DAYS：水冷4ストロークDOHC単気筒
価格：162万5000円（税込）※2024年8月発売予定

・KTM 250 EXC 6DAYS：水冷2ストローク単気筒
価格：153万4000円（税込）※2024年8月発売予定

・KTM 300 EXC ハードエンデューロ：水冷2ストローク単気筒
価格：166万3000円（税込）※2024年9月発売予定

※KTM 250 EXC 6DAYS,、KTM 300 EXC ハードエンデューロは競技専用車輌。

《レスポンス編集部》

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