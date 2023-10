カヤバは、10月25日から(一般公開は28日から)11月5日まで東京臨海都心の東京ビッグサイトで開催されるジャパンモビリティショー2023に出展する。

出展テーマは「Feel the Future, Feel the Passion, Feel with KYB」。カヤバの先端技術開発やモータースポーツへの情熱、そしてカヤバ製品が日々の暮らしを支えていることを、特に若い世代や子供たちに知ってもらう機会を提供する。

カヤバブースでは、“究極の乗り心地”を実現する車両展示やフルアクティブサスペンションのデモンストレーション、ショックアブソーバを体感できる体験型展示など、多彩な内容で来場者を迎える。また、カヤバの環境への取り組みについても紹介する。

さらに、10月28日と11月3日には特別トークショーを開催する。ラリードライバー、モータージャーナリスト、サイエンスクリエーターなどがゲストとして登壇する予定だ。

ジャパンモビリティショーは、従来の東京モーターショーにモビリティの枠を超えて他産業やスタートアップなど“新しい仲間”も加わり、装いを変えて開催するもの。主催は日本自動車工業会。