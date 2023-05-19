岸田首相、グローバル半導体メーカートップに日本への投資を要請

自動車やスマートフォン、AI（人工知能）などの重要なデバイスである半導体や次世代コンピューティングの分野で、日本に海外から人材と資金を呼び込むため、グローバル半導体企業のトップと岸田総理、西村経済産業大臣が意見交換した（5月18日）。
意見交換には、半導体受託製造最大手のTSMCのマーク・リュウ会長、インテルのパット・ゲルシンガーCEO、マイクロン・テクノロジーズのサンジェイ・メロトラCEO、サムスン電子のケ・ヒュン・キュンCEOら、半導体メーカー7社のトップが出席した。
自動車やスマートフォン、AI（人工知能）などの重要なデバイスである半導体や次世代コンピューティングの分野で、日本に海外から人材と資金を呼び込むため、グローバル半導体企業のトップと岸田総理、西村経済産業大臣が意見交換した（5月18日）。
意見交換には、半導体受託製造最大手のTSMCのマーク・リュウ会長、インテルのパット・ゲルシンガーCEO、マイクロン・テクノロジーズのサンジェイ・メロトラCEO、サムスン電子のケ・ヒュン・キュンCEOら、半導体メーカー7社のトップが出席した。
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