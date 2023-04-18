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注目の『レーダー探知機』記事ランキング Best 24 を発表…2023年春

ユピテル SUPER CAT LS21
  • ユピテル SUPER CAT LS21
  • ユピテル SUPER CAT LS21
  • レーザー＆レーダー探知機　SUPER CAT LS1100/GS1100
  • セルスター工業の提案…大阪オートメッセ2023
  • ユピテル SUPER CAT Z1000
  • ユピテル SUPER CAT Z1000：無線LAN搭載で各種データを最新情報に自動更新
  • Touch-B.R.A.I.N. LASER TL401R
  • Touch-B.R.A.I.N. LASER TL311S

ドライブ好きなら愛車に装備しておきたい「レーダー探知機」。スピードの出し過ぎにアラートを発してくれる安心・安全アイテムですね。直近1年間のレーダー探知機に関する記事について、アクセス数を元に独自ポイントでランキング集計しました。“レー探”の導入・買い替えを検討中でしたら、参考にしてください。


1位） レーダー探知機をレーザー光受信対応に、水平探知範囲を60°に拡大…ユピテル SUPER CAT LS21344 Pt.

ユピテルは、従来のレーダー探知機に接続して「レーザー光受信」対応にできる新商品「SUPER CAT LS21」の販売を開始した。
https://response.jp/article/2022/04/25/356625.html




2位） レーダー式移動オービス「MSSS」対応、ユピテルがレーザー＆レーダー探知機4機種発売へ278 Pt.

ユピテルは、レーザー＆レーダー探知機「SUPER CAT」シリーズの新製品として、レーダー式移動オービス「MSSS」に対応した「LS1100」「GS1100」「LS340」「GS503」の4機種を4月上旬より順次発売する。
https://response.jp/article/2023/04/01/369355.html




3位） レーダー一体型のドライブレコーダーが主流に!? セルスター工業の提案…大阪オートメッセ2023267 Pt.

セルスター工業が2月10日～12日に開催された大阪オートメッセで注目の新製品をお披露目。ドライブレコーダー＋レーザー／レーダー一体モデルを筆頭に今シーズン登場のモデル群が展示された。
https://response.jp/article/2023/02/21/367867.html




4位） 無線LAN搭載で最新情報に自動更新、新型レーザー＆レーダー探知機発売　ユピテル200 Pt.

ユピテルは、レーザー＆レーダー探知機SUPER CATシリーズの新製品として、大画面3.6インチ液晶搭載の指定店モデル「Z1000」を近日発売する。
https://response.jp/article/2022/05/31/358180.html




5位） 「4インチ大画面」と「設置自由のセパレート」、レーザー＆レーダー探知機2種発売へ…ブリッツ192 Pt.

ブリッツは、レーザー＆レーダー探知機「Touch-B.R.A.I.N. LASER」シリーズより、ワンボディタイプの最上位モデル「TL401R」およびセパレートモデル「TL311S」を7月15日より発売する。
https://response.jp/article/2022/07/11/359573.html




6位） 取締りポイントを光と音声で告知、セルスターがソケットタイプGPSレシーバー発売へ188 Pt.

セルスター工業は、速度取締機や取締りポイントを「光」と「音声」で告知するソケットタイプのGPSレシーバー「GR-121」を3月より発売する。
https://response.jp/article/2023/03/07/368358.html




7位） 無線LAN搭載の別体型フルスペックレーザー＆レーダー探知機発売　ユピテル149 Pt.

ユピテルは、レーザー＆レーダー探知機SUPER CATシリーズの指定店モデルとして、無線LAN搭載のフルスペック「Z2000」を近日発売する。
https://response.jp/article/2022/06/07/358422.html




8位） 無線LAN搭載のフルスペック仕様、レーザー＆レーダー探知機Web限定モデルを発売　ユピテル137 Pt.

ユピテルは、レーザー＆レーダー探知機SUPER CATシリーズの新製品として、無線LAN搭載のフルスペック仕様「SG1000」をWeb限定で販売を開始した。
https://response.jp/article/2022/11/07/363810.html




9位） レーザー＆レーダー探知機の量販店向けモデル、新型発売…無線LAN＆3.6インチ液晶　ユピテル130 Pt.

ユピテルは、レーザー＆レーダー探知機SUPER CATシリーズの新製品として、大画面3.6インチ液晶搭載の特定量販店モデル「LS1000」を発売する。
https://response.jp/article/2022/06/14/358625.html




10位） 受信距離120％・集光率3倍アップ、セルスターがセーフティレーダー「AR-48LA」発売99 Pt.

セルスター工業は、受信距離120％・集光率3倍にアップした、レーザー式オービス対応の一体型セーフティレーダー「ASSURA（アシュラ）AR-48LA」を3月より発売する。
https://response.jp/article/2023/03/01/368125.html




11位） 無線LAN搭載、レーザー＆レーダー探知機フルスペックモデルが近日発売　ユピテル86 Pt.
https://response.jp/article/2022/09/12/361684.html




12位） ドラレコやレーダーの新機能をアピール！ セルスター工業…モーターファンフェスタ202284 Pt.
https://response.jp/article/2022/05/01/356837.html




13位） 新Kバンド対応＆受信性能アップ、セルスターが新型セーフティレーダー2製品を発売65 Pt.
https://response.jp/article/2023/03/28/369186.html




14位） 業界初！ ドラレコとレーザー＆レーダー探知機を一体化、“つながり”をテーマにしたセルスター…東京オートサロン202360 Pt.
https://response.jp/article/2023/01/15/366338.html




15位） モニターレスの前後2カメラドラレコ発売、映像はレーダー探知機で確認…セルスター25 Pt.
https://response.jp/article/2022/06/20/358828.html


16位） レーダー式移動オービス「MSSS」対応、ユピテルがレーザー&レーダー探知機「Z1100」発売24 Pt.
https://response.jp/article/2023/04/09/369703.html

17位） 業界最大と最薄が登場…ブリッツのレーザー&レーダー探知機17 Pt.
https://response.jp/article/2022/07/14/359671.html


18位） FDA『ユピテル羽衣6号』がテイクオフ、2次元アイドルを機体にデザイン12 Pt.
https://response.jp/article/2022/11/12/364014.html


19位） 少女キャラ「富士サクラ」がサポート、レー探 Sakura01 予約開始　ユピテル10 Pt.
https://response.jp/article/2022/10/27/363380.html

20位） ブリッツがレーダー探知機専用ステーを発売…Touch-B.R.A.I.N LASER8 Pt.
https://response.jp/article/2022/12/20/365438.html

21位） セルスター×DAMD、ドラレコ＆レーダーのジムニー専用セットモデル発売7 Pt.
https://response.jp/article/2023/04/10/369742.html

22位） ブリッツからディスプレイハンガー…タッチブレインレーザーTL311S専用6 Pt.
https://response.jp/article/2022/08/07/360521.html

22位） BLITZのレー探にOBDコネクターから電源・情報を取得…アダプター新登場6 Pt.
https://response.jp/article/2022/12/02/364772.html

24位） ブリッツの探知機「Touch-B.R.A.I.N. LASER」、GPSデータアップデート3 Pt.
https://response.jp/article/2022/07/16/359756.html
《レスポンス編集部》

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