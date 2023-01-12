ホーム プレミアム ビジネス 記事

N-BOX が首位返り咲き、ヤリスは前年比2割減　2022年車名別

ホンダN-BOX
  • ホンダN-BOX
  • トヨタ・ヤリスクロス
  • トヨタ・カローラスポーツ

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は1月11日、2022年12月および2022年（1～12月）の車名別新車販売台数（速報）を発表した。

◆首位はN-BOX、カローラが3位に浮上…2022年

2022年の販売台数トップはホンダ『N-BOX』。前年はトヨタ『ヤリス』の後塵を拝したが、前年比7.0％増の20万2197台を販売し、首位に返り咲いた。2位ヤリスは同20.8％減の16万8557台と大幅な減少となった。3位には前年6位だったトヨタ『カローラ』が急浮上。同18.7％増の13万1548台と好調だった。

2022年車名別新車販売台数ランキング

1位［2位］：ホンダN-BOX　20万2197台（7.0％増・3年ぶり増）
2位［1位］：トヨタ・ヤリス　16万8557台（20.8％減・3年ぶり減）
3位［6位］：トヨタ・カローラ　13万1548台（18.7％増・2年ぶり増）
4位［9位］：日産ノート　11万0113台（22.1％増・2年連続増）
5位［3位］：トヨタ・ルーミー　10万9236台（19.0％減・2年ぶり減）
6位［5位］：ダイハツ・タント　10万7810台（7.8％減・3年連続減）
7位［4位］：スズキ・スペーシア　10万0206台（22.2％減・3年連続減）
8位［7位］：ダイハツ・ムーヴ　9万4837台（1.0％減・5年連続減）
9位［11位］：トヨタ・ライズ　8万3620台（2.1％増・2年ぶり増）
10位［16位］：スズキ・ワゴンR　8万2213台（19.2％増・2年連続増）

※［］内は前年順位、（）内は前年比
《纐纈敏也＠DAYS》

あわせて読みたい

レスポンス ビジネスメールマガジン（無料）に登録しませんか？

【ビジネスメールマガジン】金曜の朝7時にCASEやMaaS関連の最新トピックや注目プレイヤー、調査レポートやセミナーに関する情報をお届けします。有料の会員限定記事も月3本まで閲覧可能です。 利用規約

編集部おすすめのニュース

特集

ホンダ N-BOX

トヨタ ヤリス、ヴィッツ

日本自動車販売協会連合会（自販連）

全国軽自動車協会連合会（全軽自協）

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES