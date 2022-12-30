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audisonのDSP内蔵アンプ製品「Forza」シリーズがリニューアル

audisonのDSP内蔵アンプ製品「Forza」シリーズのラインナップがリニューアル新発売
  • audisonのDSP内蔵アンプ製品「Forza」シリーズのラインナップがリニューアル新発売
  • AF M12.14 bit
  • F2O
  • F4IN
  • DRC AC

株式会社トライムが取り扱うイタリア製カーオーディオブランド「audison（オーディソン）」DSP内蔵アンプ製品「Forza（フォルツァ）」シリーズがリニューアルされた。アンプ10製品＋オプションの周辺機器3製品が2023年1月より順次販売開始される。

従来品では9chまでだったDSP制御チャンネルは14chへと拡大。近日発売予定の専用拡張アンプとの組み合わせでシステムの拡張性も大幅に向上する。

また、オプションとなる機能拡張基板「F4IN」「F2O」2種類も用意された。F4INではアナログ入力を8chから12chに拡張することが可能となり、F2Oではコアキシャル／オプティカルのいずれかのデジタル入力を1系統追加可能となる（各DSPアンプに実装される拡張用スロットは1個のみ）。

ソフトウェアもインターフェイスが一新され、次世代のbit Driveソフトウェア・プラットフォームへと進化している。従来のPrima/Forzaシリーズ・ソフトウェアの操作体系を受け継ぎつつ、より直感的な操作が可能になっている。

RTA機能がソフトウェアに統合されており、測定用のUSBマイクをラップトップPCに接続すればリアルタイムで車両内の音響空間を分析しながら、より詳細なチューニングをおこなうことも可能となった。

DSP内蔵アンプ
AF M12.14 bit
価格：¥253,000
仕様：12CH AMPLIFIER WITH DSP 12x90W
AF M8.14 bit
価格：近日発売予定
仕様：8CH AMPLIFIER WITH DSP 8x140W
AF M5.11 bit
価格：¥198,000（2023年1月入荷予定）
仕様：5CH AMPLIF. WITH DSP 4x150W+1x600W
AF M1.7 bit
価格：近日発売予定
仕様：MONO AMPLIFIER WITH DSP 1x1000W
AF C8.14 bit
価格：¥143,000
仕様：8CH AMPLIFIER WITH DSP 8x100W
AF C4.10 bit
価格：¥143,000（2023年3月入荷予定）
仕様：4CH AMPLIFIER WITH DSP 4x150W
AF M6D
価格：¥121,000（2023年2月入荷予定）
仕様：6CH AMPLIFIER 6x220W
AF M4D
価格：¥104,500（2023年1月入荷予定）
仕様：4CH AMPLIFIER 4x260W
AF M1D
価格：近日発売予定
仕様：MONO AMPLIFIER 1x1000W
AF C4D
価格：近日発売予定
仕様：4CH AMPLIFIER 4x150W

オプション
DRC AC
価格：¥26,400
仕様：DIGITAL REMOTE CONTROL
F2O
価格：¥10,780
仕様：FORZA OPTICAL EXTENSION
F4IN
価格：¥8,800
仕様：FORZA SPEAKER IN 4CH EXTENSION

《編集部》

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