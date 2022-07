純正ディスプレイをUSB接続でAndroidタブレットに…「OTTOCAST」の新バージョン

車載用電子パーツブランドのOTTOCAST(オットキャスト)から、新製品「OTTOCAST Android 9.0 CarPlay Al Box U2-PLUS」が登場。Amazonの同社ブランドサイトにて販売中。

同製品はメーカー/ディーラーオプションのカーナビ/純正ディスプレイをAndroid化できるデジタルデバイス。Apple CarPlayに対応する機種と付属のUSBケーブルで接続するだけで使用でき、めんどうな配線や加工などは一切不要。接続後はふつうのAndroid端末として、GooglePlayストアから好みのアプリをダウンロードできるので、GoogleMapやYahoo!カーナビの閲覧はもちろん、YouTubeやNetflix、Amazon Prime Video、Huluなどの動画ストリーミングも自由に視聴できる。なお、インターネットとの接続には、別途スマホのテザリングか車載Wi-Fi・ポケットWi-Fiを使用。

CPUはQualcomm SDM450 8コア/1.8Ghzとメモリ4GBを搭載し、同社の前モデルにくらべて反応・速度ともに大幅アップ。Bluetooth5.0と4.2の2つのモジュールを内蔵し、BT5.0ではiPhoneやAndroidスマホでのハンズフリー通話やオーディオのストリーミング再生が可能。BT4.2ではBluetoothマウス、Bluetoothリモコンなどの外付デバイスに対応が可能なので、純正ディスプレイがタッチパネル式でない一部車種でも別途それらを用意すれば問題なく操作できる。

microSDカードのスロットも搭載しているので、ダウンロード済みの映像コンテンツや音楽をネット接続なしで再生することも可能(最大128GBのmicroSDに対応)。GPSでは低ノイズアンプ(LNA)モジュールの採用で、弱い信号を増幅することができるため、山間部やトンネル内などでも精度の高い位置情報の取得が可能だ。

2分割の画面表示にも対応し、ナビと動画を同時に左右2画面で表示させることが可能なほか、ピクチャーインピクチャー表示にも対応。また、多彩な車種に対応できるよう、USBケーブルは「USB A to Type-C」「Type-C to Type-C」の2本が付属し、本体には1年間のメーカー保証も付属。日本国内の電波法認可(認証番号R210-156425)も取得済み。

OTTOCAST Android 9.0 CarPlay Al Box U2-PLUS

価格:¥39,999(税込)

本体カラー:ブラック、ブルー

Wi-Fi対応規格:デュアルバンド802.11 b/g/n/ac 2.4 G+5GHz

付属品:USB A to Cケーブル、USB C to Cケーブル、取扱説明書

保証期間:購入日から1年