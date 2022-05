カワサキプラザネットワークは、Z誕生50周年を記念した「Z 50th アニバーサリーアイテム」の追加商品としてTシャツやキャップなどを5月13日より発売する。

Z 50th グレーTシャツ

左胸には、アニバーサリーロゴ。レディースはくびれ部分を絞りきれいなラインを魅せるデザインとした。バックプリントには「Z. The Story Started from the End.」の文字。アルファベット最後の文字であり究極を意味する"Z"。カワサキ 900 super4、通称"Z1"をはじめ、Zシリーズにはその想いが込められている。

メンズはS、M、L、XLの4サイズで価格は各5957円。レディースはM、Lの2サイズで価格は各6518円。

Z 50th ビーニー

ブラックは折り返し部分に50thロゴ入りの革パッチ付き、レッドはリバーシブルで使用できる(革パッチなし)。フリーサイズで価格は各色3711円。

Z 50th ピークキャップ

ブラウンはフロントに50thロゴ入りの革パッチを、レッドは刺繍を施している。フリーサイズで価格は各色4273円。