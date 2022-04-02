マイクロプレシジョン「3.16 MK II ブラックエディション」国内限定100ペア

ドイツのハイエンドブランド Micro-Precision（マイクロプレシジョン）の「3シリーズ」ミッドベーススピーカー3.16 MK II -Black Edition-をセットした2ウェイコンポーネントスピーカーシステムとミッドベーススピーカーユニットの限定モデルを4月上旬より発売する。

価格は、2ウェイコンポーネントスピーカーシステムの「3.16(2-Way Speaker Set) -Black Edition-」が160,600円（セット／税込）、ミッドベースユニットの「3.16 MK II -Black Edition-」が83,600円（ペア／税込）。



日本でも人気の高いマイクロプレシジョン3シリーズのミッドベース「3.16 MK II Mid Bass」に、特別仕様ブラックエディションが登場！アルミニウム製の振動板とセンターキャップを黒色に染め上げることで精悍さを際立たせ、さらには振動板に、主宰Thomas Hoffmann（トーマス・ホフマン）のサインが配された特別なモデル。2ウェイコンポーネントスピーカーセット及びミッドベースユニットを含め、国内100セットの限定販売となる。



製品名：3.16 2-Way Speakerset -Black Edition-仕様：16.5cm 2wayコンポーネントスピーカー（セット）／￥160,600円（税抜価格￥146,000）●定格入力：70W●公称インピーダンス：4Ω●周波数特性：50Hz～24kHz●能率：89dB●取付穴直径：145mm（ウーファー部）●取付深さ：64.2mm（ウーファー部）●3-Series 2wayパッシブクロスオーバーネットワーク付属



製品名：3.16 MK II -Black Edition-仕様：16.5cmミッドベーススピーカー（ペア） ／ ￥92,400（税抜価格￥84,000）●定格入力：70W●公称インピーダンス：4Ω ●周波数特性：50Hz～5kHz●能率：89.4dB ●Fs：62Hz ●外径寸法：φ167mm●取付穴直径：145mm ●取付深さ：64.2mm