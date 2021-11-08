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高速乗り放題「二輪車ツーリングプラン」、全18コースを発売　11月8-30日

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NEXCO 3社、京都府および兵庫県道路公社は、定額料金で乗り降り自由の2021年「ETC二輪車ツーリングプラン」全18コースを11月8日から30日の期間限定で発売すると発表した。

二輪車ツーリングプランは、最大2日間または3日間、対象エリアの高速道路が定額で乗り降り自由となる、ETC搭載車限定の企画割引商品。利用次第では通常料金の半額程度となり、お得に高速道路を利用できる。

二輪車ツーリングプランは、ツーリング需要を喚起することにより、各地に広がる観光地やツーリングスポットの活性化、高速道路の利用促進を図ることを目的に、2017年よりスタート。お得な料金設定で多くの利用者を集めていた。今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から販売を見合わせていたが、直近の感染状況などを考慮し、11月8日から期間限定の発売を決定した。

今回販売を開始するのは、首都圏、中京圏、関西、四国、九州の各地域で全18コース。申し込みは、NEXCO各社の公式WEBサイトから画面に従い、利用日、名前、連絡先、ETCカード情報、ナンバープレート情報などを入力。申し込み回数に制限はなく、キャンセル料も不要。

ツーリングプラン

【首都圏】
●関越道・東北道コース（2日間）3000円
●東北道・常磐道コースミニ（2日間）2500円
●東北道・常磐道コースワイド（3日間）5100円
●東関東道・館山道コース（2日間）2500円
●首都圏 東名・中央道コースミニ（2日間）2500円
●首都圏 東名・中央道コースワイド（2日間）3900円

【中京圏】
●中京圏 東名・中央道コース（2日間）3600円
●伊勢道コース（2日間）3100円
●東海北陸道・北陸道コース（3日間）5100円
●中央道・東海北陸道コース（2日間）2000円

【関西】
●名神・北陸道・京都縦貫道コース（2日間）3600円
●中国道・山陽道・播但道コース（2日間）3100円
●阪和道コース（2日間）2500円

【四国】
●香川・徳島・高知コース（2日間）3100円
●愛媛・高知コース（2日間）3100円

【九州】
●熊本・佐賀・長崎コース（2日間）3100円
●熊本・大分・福岡コース（2日間）3100円
●熊本・宮崎・鹿児島コース（3日間）4600円

《纐纈敏也＠DAYS》

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