輸入車販売、18.5％増の13万3988台で2年ぶりのプラス　2021年度上半期

日本自動車輸入組合は10月6日、2021年度上半期（4～9月）の輸入車新規登録台数（外国車メーカー）を発表。前年同期比18.5％増の13万3988台で2年ぶりのプラスとなった。

ブランド別では、メルセデスベンツが同20.4％減ながら2万5274台を販売し、6年連続トップ。フォルクスワーゲンは同30.2％減の1万6414台で2年連続のマイナスとなったが、2年ぶりの2位浮上。3位BMWは同34.5％減の1万5812台で6年連続のマイナスとなった。

そのほか、5年以上、前年超えを続けていたボルボやプジョー、ジープを含むトップ10全ブランドがマイナスとなった。

2021年度上半期 輸入車販売台数ランキング

1位［1位］：メルセデスベンツ 2万6766台（5.9％増・2年ぶり増）

2位［2位］：フォルクスワーゲン 2万0108台（22.5％増・3年ぶり増）

3位［3位］：BMW 1万8054台（14.2％増・7年ぶり増）

4位［4位］：アウディ 1万2359台（25.1％増・6年ぶり増）

5位［5位］：BMW MINI 8286台（12.4％減・2年連続減）

6位［6位］：ボルボ 7960台（18.2％増・2年ぶり増）

7位［7位］：ジープ 7130台（14.5％増・2年ぶり増）

8位［8位］：プジョー 5788台（46.0％増・2年ぶり増）

9位［10位］：ルノー 4103台（46.1％増・4年ぶり増）

10位［11位］：フィアット 3692台（44.2％増・2年ぶり増）

［］内は前年順位、（）内は前年比。

なお、日本メーカー車の輸入車新規登録台数は同60.3％増の3万7056台で3年ぶりのプラス。これを合わせた合計では、同25.6％増の17万1044台で3年ぶりのプラスとなった。