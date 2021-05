トヨタ自動車(Toyota)の米国部門は5月27日、新型車を6月2日に初公開すると発表した。

トヨタの米国部門は、この新型車のティザーイメージを配信した。6月2日には、『GR 86』の米国仕様車の初公開も予定されているが、ティザーイメージはGR 86ではなく、SUVやクロスオーバー車のシルエットだ。

トヨタの米国部門は、この新型車について、「最も象徴的な芸術作品でさえ、最初は単純なスケッチから生まれている。芸術が形になった時にだけ、それはすべての境界を越える力を持ち始める」と、デザインを重視した新型車になることを示唆している。

