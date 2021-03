米スバルの「ワイルド」な新型車、アウトバック ベースと判明　3月30日発表予定

SUBARU(スバル)の米国部門のスバルオブアメリカは3月23日、3月30日にワールドプレミアする新型車について、『アウトバック』の新バージョンと発表した。

米国向けの現行アウトバックは2019年春、ニューヨークモーターショー2019で発表された。1995年の初代誕生から数えて、現行型は6代目モデルとなる。なお、日本国内向けの『レガシィアウトバック』は、5代目モデルが、ディーラーの在庫のみ、販売されている(すでに生産は終了)。

現行アウトバックは、クラストップレベルの最低地上高220mmを踏襲しつつ、アルミ製ロアアームの採用などで軽量化した足回りの動きの良さと、それを支える新設計ダンパーの組み合わせにより、ハンドリングと乗り心地を追求している。

パワートレインは、FA24型2.4リットル水平対向4気筒ガソリンターボエンジンを搭載する。この2.4リットル水平対向4気筒ガソリンターボエンジンは、米国仕様の場合、最大出力260hp/5600rpm、最大トルク38.3kgm/ 2000~4800rpmを引き出す。

POV you're the driver... Prepare for a new level of Outback adventure with even more capability and off-road confidence. Tune into the live reveal on our Facebook, 3/30 at 11 AM EDT. Sign up for details here: https://t.co/kZgQ0wjPo2. pic.twitter.com/366R99C9iy