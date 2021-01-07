1月8日も始発から運休続出のJR東日本東北・信越エリア…再開は昼以降に順次

JR東日本は1月7日、大雪や暴風の影響による1月8日の運休計画を発表した。
次の線区では1月8日始発から運休となるが、一部の線区では早くても同日昼頃以降の再開見通しとなっている（とくに記載がない場合は再開未定）。
・津軽線／蟹田～三厩（再開見通しは1月9日昼頃以降）
・大湊線／野辺地～大湊全線（再開見通しは1月9日昼頃以降）
・花輪線／好摩～大館全線（直通するIGRいわて銀河鉄道の盛岡～好摩間を含む、再開見通しは1月9日昼頃以降）
※IGRいわて銀河鉄道区間では、下り盛岡発5時6分・6時55分、上り好摩発7時10分・7時50分の列車を運行。
・北上線／北上～横手全線（再開見通しは1月9日昼頃以降）
・陸羽東線／鳴子温泉～新庄
・陸羽西線／新庄～余目全線
・奥羽本線／庭坂～米沢、山形～横手（再開見通しは、院内～湯沢が1月10日午後、湯沢～横手が1月9日午後）
・山形新幹線／山形～新庄
・米坂線／坂町～今泉
・仙山線／愛子（あやし）～北山形
・磐越西線／馬下（まおろし）～喜多方
・只見線／会津坂下（あいづばんげ）～小出
・信越本線／長岡～直江津
・越後線／吉田～柏崎（再開見通しは早くて1月8日昼頃以降）
・上越線／水上～宮内
・弥彦線／東三条～弥彦全線（再開見通しは早くて1月8日昼頃以降）
・飯山線／戸狩野沢温泉～越後川口