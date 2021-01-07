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1月8日も始発から運休続出のJR東日本東北・信越エリア…再開は昼以降に順次

　　 除雪機械による作業。
  • 除雪機械による作業。

JR東日本は1月7日、大雪や暴風の影響による1月8日の運休計画を発表した。

次の線区では1月8日始発から運休となるが、一部の線区では早くても同日昼頃以降の再開見通しとなっている（とくに記載がない場合は再開未定）。

・津軽線／蟹田～三厩（再開見通しは1月9日昼頃以降）

・大湊線／野辺地～大湊全線（再開見通しは1月9日昼頃以降）

・花輪線／好摩～大館全線（直通するIGRいわて銀河鉄道の盛岡～好摩間を含む、再開見通しは1月9日昼頃以降）
※IGRいわて銀河鉄道区間では、下り盛岡発5時6分・6時55分、上り好摩発7時10分・7時50分の列車を運行。

・北上線／北上～横手全線（再開見通しは1月9日昼頃以降）

・陸羽東線／鳴子温泉～新庄

・陸羽西線／新庄～余目全線

・奥羽本線／庭坂～米沢、山形～横手（再開見通しは、院内～湯沢が1月10日午後、湯沢～横手が1月9日午後）

・山形新幹線／山形～新庄

・米坂線／坂町～今泉

・仙山線／愛子（あやし）～北山形

・磐越西線／馬下（まおろし）～喜多方

・只見線／会津坂下（あいづばんげ）～小出

・信越本線／長岡～直江津

・越後線／吉田～柏崎（再開見通しは早くて1月8日昼頃以降）

・上越線／水上～宮内

・弥彦線／東三条～弥彦全線（再開見通しは早くて1月8日昼頃以降）

・飯山線／戸狩野沢温泉～越後川口

《佐藤正樹（キハユニ工房）》

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